No más diagnósticos, manos a la obra

SEÑOR DIRECTOR:

Hace cinco años comenzó la Nueva Educación Pública y los primeros Servicios Locales de Educación, después de décadas de educación municipal. Esperanzados, creímos que acabarían los malestares de la educación pública, sin embargo, el traspaso al nuevo sistema ha sido complejo, encontrándonos hoy en un punto de inflexión. Actualmente hay en régimen 11 servicios, cuyas experiencias nos dejan aprendizajes para perfeccionar y hacer más eficiente su instalación. Porque si hay algo que no podemos hacer, es echar pie atrás a una reforma que cobija en su seno a los alumnos más vulnerables del país, haciéndose cargo no solo de su educación, sino también de generar mejores condiciones de vida. Si esto no lo hace la educación pública nadie más lo hará, y quienes dicen lo contrario no han planteado una solución alternativa.

Uno de los diagnósticos es que mientras más problemas tenga un municipio, más difícil es la partida del Servicio. Por esto, son necesarias medidas como ajustar dotaciones, mejorar la infraestructura, y la cooperación urgente de la Superintendencia y del Ministerio de Educación para la rendición de cuentas y así mejorar los estados financieros de las direcciones de educación municipal, de tal manera de que los traspasos se realicen sin deudas. Se requiere un trabajo de coordinación a la altura de una política de Estado.

La situación reciente ocurrida en Atacama nos hace preguntarnos: ¿Cómo recuperamos la confianza de los profesores ante un sistema que ha sido indolente? La respuesta es, entregando señales de compromiso serio, honesto y empático. Se requiere la unidad de todos por la Educación Pública. No se necesitan más diagnósticos, se necesitan manos a la obra.

Carmen Gloria Martínez

José Manuel Wladdimiro

Trabajadores de la educación