Objetivos medibles

SEÑOR DIRECTOR:

Durante la 2ª Guerra Mundial, ante los numerosos buques mercantes hundidos por aviones alemanes, los aliados decidieron instalar un cañón en cada buque. Al evaluar la medida, se estuvo a punto de eliminarlos porque las estadísticas mostraban una insignificante cantidad de aviones derribados. No obstante, en una segunda mirada se vio que el objetivo principal de los cañones no era derribar aviones enemigos, sino disminuir la tasa de hundimiento de buques/mes, la que había sido ampliamente favorable debido a la disuasión ejercida sobre los pilotos que ya no gozaban de impunidad. Obviamente, se mantuvo artillados los buques mercantes.

Este clásico ejemplo, muestra la importancia de tener objetivos claros y medibles. Así, en la reforma de Carabineros lo central no es un mayor control civil, sino la eficacia de su rol preventivo. Y en las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) lo relevante no son los eventuales casos de impunidad -que siempre será posible perseguir judicialmente-, sino la disminución de las agresiones a Carabineros y FF.AA. gracias a la disuasión ejercida sobre terroristas y narcotraficantes. Aquellos parámetros se pueden medir estadísticamente.

Miguel A. Vergara Villalobos