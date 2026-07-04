Es un hecho que la transmisión de los virus respiratorios se concentra durante los meses de invierno. La explicación es relativamente simple: el frío nos lleva a permanecer en espacios cerrados, favorece las aglomeraciones y reduce la ventilación. En estas condiciones, las gotitas respiratorias que expulsamos al hablar, toser o estornudar pueden transmitirse fácilmente entre personas cuando existe una distancia menor a un metro.

También es cierto que cada invierno se insiste en las medidas de prevención. Entre ellas, una de las más eficaces es la vacunación, particularmente contra la influenza en los grupos de mayor riesgo.

Este año, durante las semanas epidemiológicas 24 y 25, alcanzamos el máximo de circulación viral de la temporada, con una positividad reportada de hasta un 54%, liderada por los virus influenza A, influenza B y rinovirus.

La influenza es mucho más que un resfrío. Se caracteriza por fiebre alta, dolores musculares, cefalea y un marcado compromiso del estado general. Además, presenta una mayor tasa de complicaciones, destacando las sobreinfecciones bacterianas, considerablemente más frecuentes en estos pacientes.

La epidemiología de los virus respiratorios no es idéntica cada año, pero existen patrones bien conocidos. Sabemos que los brotes de influenza suelen extenderse entre seis y ocho semanas e, incluso, pueden presentarse nuevos aumentos de circulación durante la primavera. Por ello, vacunarse sigue siendo una medida oportuna.

La notable disminución de lactantes hospitalizados por VRS, un virus que durante años puso en jaque la capacidad de la red asistencial, ha permitido mantener una mayor disponibilidad de camas y asegurar la continuidad de la atención para otras patologías.

Es de esperar que políticas públicas exitosas, costo-efectivas y ampliamente accesibles, como la vacunación y el uso de Nirsevimab, continúen siendo respaldadas tanto por la población como por las autoridades.

Podemos ayudar a cambiar nuestros inviernos.

Por Marcela Monge, pediatra hospitalista. Jefa académica de áreas pediátricas hospitalarias UC CHRISTUS.