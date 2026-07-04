SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Podemos ayudar a cambiar nuestros inviernos

    Marcela MongePor 
    Marcela Monge

    Es un hecho que la transmisión de los virus respiratorios se concentra durante los meses de invierno. La explicación es relativamente simple: el frío nos lleva a permanecer en espacios cerrados, favorece las aglomeraciones y reduce la ventilación. En estas condiciones, las gotitas respiratorias que expulsamos al hablar, toser o estornudar pueden transmitirse fácilmente entre personas cuando existe una distancia menor a un metro.

    También es cierto que cada invierno se insiste en las medidas de prevención. Entre ellas, una de las más eficaces es la vacunación, particularmente contra la influenza en los grupos de mayor riesgo.

    Este año, durante las semanas epidemiológicas 24 y 25, alcanzamos el máximo de circulación viral de la temporada, con una positividad reportada de hasta un 54%, liderada por los virus influenza A, influenza B y rinovirus.

    La influenza es mucho más que un resfrío. Se caracteriza por fiebre alta, dolores musculares, cefalea y un marcado compromiso del estado general. Además, presenta una mayor tasa de complicaciones, destacando las sobreinfecciones bacterianas, considerablemente más frecuentes en estos pacientes.

    La epidemiología de los virus respiratorios no es idéntica cada año, pero existen patrones bien conocidos. Sabemos que los brotes de influenza suelen extenderse entre seis y ocho semanas e, incluso, pueden presentarse nuevos aumentos de circulación durante la primavera. Por ello, vacunarse sigue siendo una medida oportuna.

    La notable disminución de lactantes hospitalizados por VRS, un virus que durante años puso en jaque la capacidad de la red asistencial, ha permitido mantener una mayor disponibilidad de camas y asegurar la continuidad de la atención para otras patologías.

    Es de esperar que políticas públicas exitosas, costo-efectivas y ampliamente accesibles, como la vacunación y el uso de Nirsevimab, continúen siendo respaldadas tanto por la población como por las autoridades.

    Podemos ayudar a cambiar nuestros inviernos.

    Por Marcela Monge, pediatra hospitalista. Jefa académica de áreas pediátricas hospitalarias UC CHRISTUS.

    Más sobre:Virus respiratoriosLT SábadoEnfermedadesInfluenzaRinovirusEpidemiologiaInviernoPolíticas públicasSalud públicaMarcela Monge

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Accidente entre bus interurbano y vehículo deja cuatro fallecidos en San Pedro de Atacama

    Por disparos en la vía pública y porte ilegal de armas: Carabineros detiene a dos personas en Independencia

    Prisión preventiva a banda criminal por robo a viviendas del sector oriente de Santiago: engañaban a asesoras del hogar

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    Lorenzo Gazmuri, presidente de la Achs: “Que nadie dude que cuando hagamos algo, será cumpliendo la regulación”

    El dilema del gobierno en la reforma de pensiones: modificar o no la licitación del stock de afiliados de las AFP

    Lo más leído

    1.
    ¿A más I.A. más tontos?

    ¿A más I.A. más tontos?

    2.
    La enorme ayuda del pueblo venezolano

    La enorme ayuda del pueblo venezolano

    3.
    El país de “los vivos”

    El país de “los vivos”

    4.
    Happy birthday: los 250 años de un experimento histórico

    Happy birthday: los 250 años de un experimento histórico

    5.
    El presidente, el niño y la autoridad

    El presidente, el niño y la autoridad

    6.
    Mercado del trabajo y reactivación

    Mercado del trabajo y reactivación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Marruecos en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 4 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 4 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 4 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 4 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Marruecos en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Marruecos en TV y streaming

    Accidente entre bus interurbano y vehículo deja cuatro fallecidos en San Pedro de Atacama

    Por disparos en la vía pública y porte ilegal de armas: Carabineros detiene a dos personas en Independencia

    Lorenzo Gazmuri, presidente de la Achs: “Que nadie dude que cuando hagamos algo, será cumpliendo la regulación”
    Negocios

    Lorenzo Gazmuri, presidente de la Achs: “Que nadie dude que cuando hagamos algo, será cumpliendo la regulación”

    El dilema del gobierno en la reforma de pensiones: modificar o no la licitación del stock de afiliados de las AFP

    Presidente de sitios de apuestas online y cobro de IVA: “¿De dónde sacó Hacienda esa cifra de US$300 millones? No tengo idea”

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno
    Tendencias

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    A qué hora comienza la lluvia hoy, según el pronóstico

    John W. Moravec, experto en IA: “Las universidades todavía no saben qué hacer con la inteligencia artificial”

    10 historias inéditas que ofrece el Mundial
    El Deportivo

    10 historias inéditas que ofrece el Mundial

    Diego Escobar, figura de los Cóndores: “Pablo Lemoine es el motor de todo esto; es el Bielsa del rugby”

    Los millonarios premios que recibirá cada futbolista por conseguir la Copa del Mundo

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Mindy Kaling: “Con The Office aprendí que la comedia debe explorar áreas donde la gente se sienta incómoda”
    Cultura y entretención

    Mindy Kaling: “Con The Office aprendí que la comedia debe explorar áreas donde la gente se sienta incómoda”

    Manuel Rojas cuentista: las claves del Chile real que revive en las librerías

    Confessions II: Madonna aún tiene ganas de bailar (y llorar)

    Los terremotos desnudan las grietas del chavismo en Venezuela
    Mundo

    Los terremotos desnudan las grietas del chavismo en Venezuela

    Trump ensalza la fortaleza económica y militar de EE.UU. en el Día de la Independencia

    Reino Unido y Francia celebran el compromiso de Omán para reforzar la seguridad de la navegación en Ormuz

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare