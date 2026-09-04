SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Postergar para que la ley funcione

    Nicolás GoldsteinPor 
    Nicolás Goldstein
    El valor de la ciberinteligencia en la protección de datos de empresas.

    En protección de datos, la urgencia es indiscutible. Chile no puede enfrentar la economía digital con una ley concebida en 1999. Pero no toda postergación es un retroceso. Un plazo sin autoridad instalada, criterios desconocidos y falta de capacidad operativa puede terminar en la paradoja de una normativa estricta, con una débil y poco efectiva protección. Trasladar al 1 de diciembre de 2027 la entrada en vigor de la Ley N° 21.719 es razonable, siempre y cuando se convierta en un programa verificable y no en una nueva sala de espera.

    El problema es concreto. En mayo, el Senado rechazó la terna propuesta por el gobierno para integrar el Consejo Directivo de la Agencia y luego venció el plazo para su designación. El proyecto corrige esa fragilidad porque amplía el Consejo de tres a cinco miembros, exige dedicación exclusiva y adelanta su instalación para que dicte estándares antes de fiscalizar. No suaviza derechos ni obligaciones, más bien, evita que entidades públicas y privadas interpreten por sí solos conceptos complejos, bajo multas que pueden alcanzar 20.000 UTM.

    La evidencia confirma que el desafío no se resuelve cambiando cláusulas. Una encuesta de la FEN de la Universidad de Chile a ejecutivos de 986 organizaciones mostró que solo el 29,11% contaba con una estrategia clara de protección de datos; el 54,36% no realizaba evaluaciones de impacto y el 43,61% no impartía capacitaciones regulares. Son brechas de gobernanza, procesos y cultura. Cerrarlas exige inventariar datos y objetivos, revisar bases de licitud y contratos, rediseñar sistemas, habilitar derechos, gobernar a proveedores y generar evidencia de cumplimiento.

    En el referente europeo, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) dispuso dos años entre su entrada en vigor (2016) y su aplicación (mayo de 2018), acompañado por autoridades operativas. Antes de mayo de 2018, la Agencia Española había publicado metodologías de riesgo, guías de evaluación de impacto y herramientas para entidades de menor complejidad. Chile consumió buena parte de su transición sin la institución llamada a fijar esos criterios. El nuevo plazo permite corregir esa secuencia fallida.

    Es por esto que lo decisivo en nuestro caso es que se ofrezcan garantías efectivas, incluida una supervisión independiente, y que esas garantías puedan sostenerse en el tiempo. Una agencia no resuelta no acerca a Chile a ese estándar; una agencia autónoma, técnica y capaz sí.

    Entonces, la prórroga no congela el proceso ni vuelve inútiles los avances realizados. Permite completar la institucionalidad, ajustar los procedimientos y seguir ordenando los datos mientras las organizaciones se preparan para las nuevas exigencias. Quienes ya invirtieron en cumplimiento no pierden ese trabajo. Parten con ventaja en un entorno que seguirá demandando mejor calidad de información, mayor confianza y estándares globales.

    Con este panorama, el Congreso debiera vincular la prórroga a hitos públicos, entre los que podrían mencionarse un Consejo designado este año; calendario de instrucciones y consultas; criterios sobre riesgos, transferencias y reportes de incidentes; coordinación con el Sernac, la CMF y la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI); herramientas simples para pymes y municipios; y una marcha blanca que detecte fallas.

    La disyuntiva no es proteger hoy o proteger mañana. Es escoger entre una ley que debuta con temas no resueltos versus una que comienza con autoridad, reglas y capacidades. Postergar por inercia sería imperdonable. Postergar con metas, responsables y rendición de cuentas es preparar una protección que funcione desde el primer día.

    Por Nicolás Goldstein, presidente de Accenture y presidente de Amcham

    Más sobre:Protección de datosAutoridadEconomía digitalInstitucionalidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los años de Escalona clandestino en Chile

    El último misterio de la compra de Azul Azul en 2021

    Las primeras obras del emblemático proyecto Dominga

    La ruta de Quiroz para avanzar en la nueva reforma de capitales

    CEO de Colbún: “El principal desafío como sector es utilizar la abundancia de energía que tenemos”

    El creador de Crystal Lagoons y su hermana firman el armisticio tras un largo enfrentamiento

    Lo más leído

    1.
    Cambio de hora: una medida innecesaria

    Cambio de hora: una medida innecesaria

    2.
    Ayúdeme usted, compadre

    Ayúdeme usted, compadre

    3.
    Jugar con las expectativas

    Jugar con las expectativas

    4.
    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales

    5.
    El buen balance de Milei

    El buen balance de Milei

    6.
    Es necesario recordar

    Es necesario recordar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud - Clone

    Temblor hoy, domingo 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud - Clone

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Cambio de hora: cuánto durará el horario de verano y cuándo será la próxima modificación

    Cambio de hora: cuánto durará el horario de verano y cuándo será la próxima modificación

    Temblor hoy, domingo 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, domingo 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Los años de Escalona clandestino en Chile

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    El último misterio de la compra de Azul Azul en 2021
    Negocios

    El último misterio de la compra de Azul Azul en 2021

    Las primeras obras del emblemático proyecto Dominga

    CEO de Colbún: “El principal desafío como sector es utilizar la abundancia de energía que tenemos”

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Sigue siendo su verdugo: Alejandro Tabilo protagoniza una jornada errática y sucumbe ante Alexander Zverev en el US Open
    El Deportivo

    Sigue siendo su verdugo: Alejandro Tabilo protagoniza una jornada errática y sucumbe ante Alexander Zverev en el US Open

    Fernando Gago se ilusiona con los delanteros de la U: “Lucero y Rivero nos van a dar mucho; son muy importantes”

    Las lágrimas de Octavio Rivero tras convertir: “Estoy realmente emocionado, fue una lesión muy dura”

    ASUS ProArt con NVIDIA RTX Spark: los nuevos laptops para creadores que llevan la IA local a IFA 2026
    Tecnología

    ASUS ProArt con NVIDIA RTX Spark: los nuevos laptops para creadores que llevan la IA local a IFA 2026

    Final Fantasy VII Revelation confirma fecha de lanzamiento

    GTA 6: Sony presenta dos controles DualSense de PS5 inspirados en Vice City

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”
    Cultura y entretención

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Kidd Voodoo a fondo: “El precio que he tenido que pagar por todo esto es bastante alto, pero creo que vale la pena”

    “Sin Nicanor no hay Violeta”: el libro que explora la simbiótica relación de los hermanos Parra

    Sea Lion, el proyecto petrolero en medio de la reivindicación de Milei sobre las Malvinas
    Mundo

    Sea Lion, el proyecto petrolero en medio de la reivindicación de Milei sobre las Malvinas

    José Tolentino de Mendonça: “La transformación de la IA es tan grande que puede escaparse de las manos del hombre”

    “Socios en el sur”: Canciller argentino reafirma respeto a los tratados con Chile tras dichos sobre el Atlántico Sur

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?