    ¿Qué nos dice la Casen?

    Rolf Lüders 
    Rolf Lüders
    ¿Qué nos dice la Casen?

    La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen, versión de 2024, se acaba de dar a conocer. Ella es una de las fuentes de información más importantes para evaluar las políticas públicas chilenas. La evolución histórica de los datos de la Casen -ajustados por los cambios metodológicos de la última versión- dejan en evidencia el progreso alcanzado en Chile en la reducción de la pobreza, a pesar del bajo crecimiento económico y de las erradas políticas laborales de los últimos años.

    La Casen tuvo su origen en 1977 con el trabajo pionero de Miguel Kast y de Sergio Molina. El régimen militar le había dado prioridad al combate de la pobreza en un país de ingresos muy bajos. Ello requería focalizar el esfuerzo fiscal en la ayuda de los más pobres, pero no existían los instrumentos para identificarlos. Fue entonces que Kast y Molina propusieron realizar el Mapa de la Extrema Pobreza, instrumento que años más tarde, en 1985, evolucionaría a la Casen.

    La medición de la pobreza es un tema muy complejo y el o los métodos utilizados tienden a variar entre los países y a lo largo del tiempo en cada uno de ellos. Chile ha cambiado significativamente sus metodologías de medición, una utilizada para medir la pobreza por los ingresos de las personas y la otra, la multidimensional. Esta última mide la pobreza indirectamente por la vía las carencias en materias de educación, salud, trabajo, vivienda, redes y cohesión social.

    Como consecuencia del cambio metodológico de 2024, la pobreza, medida por el ingreso de las personas, prácticamente se triplicó. Si antes del cambio metodológico la pobreza de ingreso llegó incluso a ser menor al 5 por ciento de la población, aproximadamente un millón de personas, en 2024 se estimó en 17.3 por ciento de la misma, unas 3,5 millones de personas. Obviamente la pobreza no ha cambiado, pero el método para medirla, sí.

    La buena noticia es que la pobreza ha seguido disminuyendo, sin importar el método usado para medirla. Estimada por ingresos y en base a la nueva metodología, se redujo de un 22,5 por ciento en 2017, a un 20,5 por ciento en 2022, y un 17,3 por ciento en 2024. Utilizando la vieja metodología, la pobreza de ingreso se redujo de un 8,5 por ciento en 2017 a un 6,5 por ciento en 2022. Y la pobreza multidimensional ha caído de un 20 por ciento en 2022, a un 17,7 por ciento en 2024.

    La mala noticia es que la última reducción en la pobreza no se produjo porque aumentaron los ingresos autónomos de las personas de menores ingresos, sino porque aumentaron los subsidios estatales que ellas recibieron. En un país como Chile, que tiene déficit fiscal, eso significa que las actuales generaciones estamos traspasando el costo de la actual reducción de la pobreza a las próximas generaciones. ¿Es eso lo que queremos?

    Por Rolf Lüders, economista

