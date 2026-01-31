Reconstrucción: recuperar los colegios

Los incendios en el sur destruyeron tres colegios y cuatro jardines infantiles, dejando a más de 800 niños sin un lugar donde estudiar, a pocas semanas de iniciar el año escolar. Y en un país donde el ausentismo ya es una alarma nacional, no podemos permitir que esta tragedia abra todavía más la brecha.

Para que esta situación no se agrave en los alumnos de Punta de Parra, Lirquén y otras zonas afectadas, debemos comprometernos —autoridades, empresas y las propias comunidades— a concentrar nuestros esfuerzos en una primera misión de la reconstrucción: los niños deben estar en clases en marzo.

Los menores afectados en esta catástrofe no solo vieron sus hogares —o los de sus amigos y familiares— consumidos por el fuego; también fueron testigos de cómo se destruían sus escuelas. En pocos días han tenido que procesar el dolor de una emergencia devastadora para sus comunidades. Por eso, no podemos permitirnos que, llegado marzo, ellos no puedan reencontrarse con sus compañeros y profesores en salas de clases habilitadas para seguir educándolos y cuidándolos.

En 16 años de trabajo en distintas catástrofes, hemos visto que el primer paso de la reconstrucción es levantar nuevamente la infraestructura comunitaria y, en particular, las escuelas. Eso permite mantener unidos, a través de espacios compartidos, los lazos de una comunidad. Si los niños vuelven a clases en marzo, sus padres recuperan la certeza de que sus hijos siguen formándose en un lugar seguro. Con esa tranquilidad, también podrán iniciar la difícil tarea de volver a levantarse.

Desde Desafío Levantemos Chile hemos comprometido, junto a las organizaciones vecinales y las autoridades, todo nuestro esfuerzo para levantar cuanto antes escuelas de emergencia de primer nivel y acompañar a las comunidades escolares hasta la reconstrucción de sus espacios definitivos. Para que los niños vuelvan a clases en marzo, la sociedad civil debe poner la educación escolar al centro, hacerla prioridad y poner a disposición de esta problemática pública la eficiencia y rapidez de las soluciones privadas.

Por Nicolás Birrell, presidente Desafío Levantemos Chile.