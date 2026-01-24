Los rostros del megaincendio en Lirquén
La localidad ubicada en la comuna de Penco sufrió el mayor impacto de los siniestros en la Región del Biobío.
En Lirquén, de 20 mil habitantes, las villas o poblaciones Antonio Varas, Vista Hermosa, Geochile y Miramar se enfilan en el cerro, en altura. Allí, ninguna casa se salvó.
Para los habitantes de Lirquén ahora viene algo igual de duro y complejo que los incendios: la reconstrucción.
Población Ríos de Chile, la comunidad de Lirquén que perdió a 17 personas en el incendio.
“Estaba lloviendo fuego”, contó una vecina de la población Antonio Varas que perdió a su casa.
“La casa se va a quemar. Todo esto se va a quemar. Trata de sacar lo que más puedas”, le dijo uno de los residentes de Lirquén a su pareja.
Al cierre de esta edición, en la Región del Biobío se han quemado más de 32.800 hectáreas.
Restos de utensilios de cocina, platos, juguetes, papeles quemados.
