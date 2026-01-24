Los rostros del megaincendio en Lirquén

Dos niños se columpian en medio del desastre en Vista Hermosa, una de las poblaciones más golpeadas por lo incendios en Lirquén. Foto: Pedro Rodríguez.

Foto: Pedro Rodriguez / La Tercera

En Lirquén, de 20 mil habitantes, las villas o poblaciones Antonio Varas, Vista Hermosa, Geochile y Miramar se enfilan en el cerro, en altura. Allí, ninguna casa se salvó.

Foto: Pedro Rodriguez / La Tercera

Para los habitantes de Lirquén ahora viene algo igual de duro y complejo que los incendios: la reconstrucción.

Foto: Pedro Rodriguez / La Tercera

Población Ríos de Chile, la comunidad de Lirquén que perdió a 17 personas en el incendio.

Foto: Pedro Rodriguez / La Tercera

“Estaba lloviendo fuego”, contó una vecina de la población Antonio Varas que perdió a su casa.

Foto: Pedro Rodriguez / La Tercera Pedro Rodriguez

“La casa se va a quemar. Todo esto se va a quemar. Trata de sacar lo que más puedas”, le dijo uno de los residentes de Lirquén a su pareja.

Foto: Pedro Rodriguez / La Tercera

Al cierre de esta edición, en la Región del Biobío se han quemado más de 32.800 hectáreas.

Fotos: Pedro Rodriguez / La Tercera Pedro Rodriguez

Restos de utensilios de cocina, platos, juguetes, papeles quemados.