SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Los rostros del megaincendio en Lirquén

    La localidad ubicada en la comuna de Penco sufrió el mayor impacto de los siniestros en la Región del Biobío.

    Por 
    Pedro Rodríguez desde Lirquén
    Dos niños se columpian en medio del desastre en Vista Hermosa, una de las poblaciones más golpeadas por lo incendios en Lirquén. Foto: Pedro Rodríguez.
    Foto: Pedro Rodriguez / La Tercera

    En Lirquén, de 20 mil habitantes, las villas o poblaciones Antonio Varas, Vista Hermosa, Geochile y Miramar se enfilan en el cerro, en altura. Allí, ninguna casa se salvó.

    Foto: Pedro Rodriguez / La Tercera

    Para los habitantes de Lirquén ahora viene algo igual de duro y complejo que los incendios: la reconstrucción.

    Foto: Pedro Rodriguez / La Tercera

    Población Ríos de Chile, la comunidad de Lirquén que perdió a 17 personas en el incendio.

    Foto: Pedro Rodriguez / La Tercera

    “Estaba lloviendo fuego”, contó una vecina de la población Antonio Varas que perdió a su casa.

    Foto: Pedro Rodriguez / La Tercera Pedro Rodriguez

    “La casa se va a quemar. Todo esto se va a quemar. Trata de sacar lo que más puedas”, le dijo uno de los residentes de Lirquén a su pareja.

    Foto: Pedro Rodriguez / La Tercera

    Al cierre de esta edición, en la Región del Biobío se han quemado más de 32.800 hectáreas.

    Fotos: Pedro Rodriguez / La Tercera Pedro Rodriguez

    Restos de utensilios de cocina, platos, juguetes, papeles quemados.

    Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera
    Más sobre:PencoLT SábadoIncendiosRegión del BiobíoLirquénMegaincendiosVista HermosaGeochilePoblaciónVillaChileFotoreportajeFotografía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    Rodrigo Illesca, director ejecutivo de Conaf: “Nadie está preparado para estos tipos de incendios”

    En rodaje: los primeros pasos de los futuros ministros de Kast

    Lo más leído

    1.
    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    2.
    Tres cúpulas desarticuladas y la captura del brazo económico: los exitosos casos de Steinert que acorralaron al Tren de Aragua

    Tres cúpulas desarticuladas y la captura del brazo económico: los exitosos casos de Steinert que acorralaron al Tren de Aragua

    3.
    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    4.
    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    5.
    El dream team de Valencia y Orellana: los primeros 14 persecutores que se integran a la Fiscalía Supraterritorial

    El dream team de Valencia y Orellana: los primeros 14 persecutores que se integran a la Fiscalía Supraterritorial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez
    Chile

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    Rodrigo Illesca, director ejecutivo de Conaf: “Nadie está preparado para estos tipos de incendios”

    En rodaje: los primeros pasos de los futuros ministros de Kast

    Director de Migraciones: “Cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria. Hoy día estamos lejos de esa situación”
    Negocios

    Director de Migraciones: “Cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria. Hoy día estamos lejos de esa situación”

    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud

    AES Andes desiste de megaproyecto de hidrógeno verde en Chile al que se opusieron observatorios astronómicos y José Antonio Kast

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    Argentina, la nueva tierra prometida del talento nacional: el principal destino de los chilenos en el exterior
    El Deportivo

    Argentina, la nueva tierra prometida del talento nacional: el principal destino de los chilenos en el exterior

    El ranking de los futbolistas chilenos mejor pagados del planeta

    Intoxicación, problemas con el auto y a un minuto del podio: la aventura de Lucas del Río, el mejor chileno en el Dakar

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes
    Cultura y entretención

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”

    Reseñas de discos/singles: Ana Tijoux celebra la música, Imarhan se renueva y Megadeth se despide a lo grande

    Cómo el plan de Trump para adueñarse de Groenlandia remece la vida en la isla ártica
    Mundo

    Cómo el plan de Trump para adueñarse de Groenlandia remece la vida en la isla ártica

    Presentan moción de vacancia por “incapacidad moral” contra el presidente peruano José Jerí

    Delcy Rodríguez pide llamar a un “verdadero diálogo político” en Venezuela que incluya a la oposición

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’