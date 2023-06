Ricardo Lagos y el CAE

SEÑOR DIRECTOR:

La semana pasada, el expresidente Ricardo Lagos dijo que los jóvenes “fueron engañados prácticamente”, en alusión al CAE. Según Lagos, el gran problema del CAE es que no se asoció a una garantía de empleabilidad futura de los estudios.

Lo cierto es que nadie puede garantizar esto, de hecho muchas de las carreras que tenían buenos indicadores de empleabilidad el año 2005 (cuando nace el CAE), hoy viven la situación opuesta. Los errores del CAE son otros dos en realidad. El primero es la tasa de interés original y que en ese momento era superior al 5%. El año 2012 se bajó a un 2%, igualándola a la tasa del Fondo Solidario. El segundo fue asociar el CAE a la acreditación institucional en vez de vincularlo a la acreditación (calidad) de las carreras. Así, miles de jóvenes estudiaron con CAE carreras no acreditadas. Este error nunca se corrigió y de hecho se repitió con la gratuidad. Solo el primer año de implementación de la gratuidad más de 56.000 beneficiarios estudiaron en carreras no acreditadas. Como el año 2018 la nueva Ley de Educación Superior eliminó la acreditación de carreras, hoy la mayoría de quienes estudian con este beneficio lo hacen en carreras no acreditadas.

Parafraseando a Ricardo Lagos, estamos repitiendo el engaño, financiando, esta vez con recursos públicos, una gratuidad de dudosa calidad.

José Miguel Rodríguez Sáez

Gerente General

Agencia Acreditadora AcreditAcción