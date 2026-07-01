Sala cuna universal: más que una política laboral

En los últimos días, el proyecto de Ley de Sala Cuna Universal ha ocupado un lugar destacado en la agenda pública y ha reactivado un debate largamente postergado en Chile. Mientras algunas voces destacan su potencial para impulsar la participación laboral de las mujeres y otras advierten sobre los desafíos de su implementación, existe una dimensión menos visible, pero igualmente relevante: el papel que esta reforma puede desempeñar en la transformación de la organización social del cuidado y en la construcción de un sistema de protección social más igualitario.

Durante décadas, el cuidado de niños y niñas ha sido considerado una responsabilidad privada, asumida principalmente por las familias y, dentro de ellas, por las mujeres. Esta realidad ha limitado las oportunidades laborales, económicas y de desarrollo personal de las mujeres, contribuyendo a reproducir desigualdades de género que trascienden el ámbito doméstico.

Una nueva ley representaría un avance importante para ampliar el acceso a la sala cuna y desvincular este derecho de la contratación de mujeres. Sin embargo, el verdadero alcance de la reforma dependería de cómo entendamos su propósito. Si la sala cuna se concibe únicamente como una herramienta para facilitar la inserción laboral, su éxito se medirá por indicadores de empleo y productividad. Pero si se entiende como un derecho social, el foco cambia y pasa a ser el bienestar de niños y niñas y la garantía de igualdad de oportunidades para todas las familias.

La principal virtud del proyecto de Ley de Sala Cuna Universal no radica solo en su potencial para aumentar el empleo femenino, sino en que comienza a reconocer que el cuidado es una responsabilidad social y no exclusivamente de las mujeres. Esta diferencia no es menor, porque la verdadera universalidad implica entender que el acceso al cuidado y a la educación en la primera infancia constituye un derecho de todos los niños y niñas, independientemente de la situación laboral de sus madres o padres.

Por ello, la aprobación del proyecto de Ley de Sala Cuna representa un hito fundamental para comenzar a hacer realidad el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, cuya ley ya ha sido aprobada. En este contexto, la discusión sobre la sala cuna trasciende el empleo femenino y nos invita a avanzar hacia una sociedad que garantice el derecho al cuidado, promueva la igualdad de oportunidades desde la primera infancia y asuma el cuidado como un componente central de la protección social.

Por Lylian Mires, PhD, consultora en género y políticas públicas,y ex Jefa de la División de Estudios y Capacitación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género