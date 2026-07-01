SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Sala cuna universal: más que una política laboral

    Por 
    Lylian Mires

    En los últimos días, el proyecto de Ley de Sala Cuna Universal ha ocupado un lugar destacado en la agenda pública y ha reactivado un debate largamente postergado en Chile. Mientras algunas voces destacan su potencial para impulsar la participación laboral de las mujeres y otras advierten sobre los desafíos de su implementación, existe una dimensión menos visible, pero igualmente relevante: el papel que esta reforma puede desempeñar en la transformación de la organización social del cuidado y en la construcción de un sistema de protección social más igualitario.

    Durante décadas, el cuidado de niños y niñas ha sido considerado una responsabilidad privada, asumida principalmente por las familias y, dentro de ellas, por las mujeres. Esta realidad ha limitado las oportunidades laborales, económicas y de desarrollo personal de las mujeres, contribuyendo a reproducir desigualdades de género que trascienden el ámbito doméstico.

    Una nueva ley representaría un avance importante para ampliar el acceso a la sala cuna y desvincular este derecho de la contratación de mujeres. Sin embargo, el verdadero alcance de la reforma dependería de cómo entendamos su propósito. Si la sala cuna se concibe únicamente como una herramienta para facilitar la inserción laboral, su éxito se medirá por indicadores de empleo y productividad. Pero si se entiende como un derecho social, el foco cambia y pasa a ser el bienestar de niños y niñas y la garantía de igualdad de oportunidades para todas las familias.

    La principal virtud del proyecto de Ley de Sala Cuna Universal no radica solo en su potencial para aumentar el empleo femenino, sino en que comienza a reconocer que el cuidado es una responsabilidad social y no exclusivamente de las mujeres. Esta diferencia no es menor, porque la verdadera universalidad implica entender que el acceso al cuidado y a la educación en la primera infancia constituye un derecho de todos los niños y niñas, independientemente de la situación laboral de sus madres o padres.

    Por ello, la aprobación del proyecto de Ley de Sala Cuna representa un hito fundamental para comenzar a hacer realidad el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, cuya ley ya ha sido aprobada. En este contexto, la discusión sobre la sala cuna trasciende el empleo femenino y nos invita a avanzar hacia una sociedad que garantice el derecho al cuidado, promueva la igualdad de oportunidades desde la primera infancia y asuma el cuidado como un componente central de la protección social.

    Por Lylian Mires, PhD, consultora en género y políticas públicas,y ex Jefa de la División de Estudios y Capacitación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

    Más sobre:Empleo femeninoEducaciónProtección socialSistema Nacional de Cuidados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Declaración patrimonial de Trump revela ingresos millonarios en criptomonedas, golf y también compra de acciones tecnológicas

    Kast alerta por cifras de Imacec y desempleo: “Chile hoy pasa por un momento complejo”

    Mercado hipotecario y economía: el intenso lobby de la banca con la CMF

    Enorme ciberamenaza: Chile recibió más de ocho billones de intentos de ataques cibernéticos el año pasado

    Dueños de Sierra Gorda aprueban inversión por US$ 725 millones que aumentará en 30% producción de cobre de la mina

    Muere a los 58 años Manolo Arjona, uno de los miembros originales e históricos de Locomía

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Senegal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Senegal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Congo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Congo en TV y streaming

    Kast alerta por cifras de Imacec y desempleo: “Chile hoy pasa por un momento complejo”
    Chile

    Kast alerta por cifras de Imacec y desempleo: “Chile hoy pasa por un momento complejo”

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Diputada Muñoz considera que rechazo a la AC a Grau pudo ser una “moneda de cambio” para aprobación de la megarreforma

    Declaración patrimonial de Trump revela ingresos millonarios en criptomonedas, golf y también compra de acciones tecnológicas
    Negocios

    Declaración patrimonial de Trump revela ingresos millonarios en criptomonedas, golf y también compra de acciones tecnológicas

    Mercado hipotecario y economía: el intenso lobby de la banca con la CMF

    Enorme ciberamenaza: Chile recibió más de ocho billones de intentos de ataques cibernéticos el año pasado

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico
    Tendencias

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    El plan de Augusto Salamé, la promesa del karting chileno que acelera en la Academia FIA 2026
    El Deportivo

    El plan de Augusto Salamé, la promesa del karting chileno que acelera en la Academia FIA 2026

    La U mira de reojo: Sevilla anuncia la salida de Alexis Sánchez

    Tres personas mueren en medio de las celebraciones por la clasificación de México a los octavos de final del Mundial

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual
    Tecnología

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    Muere a los 58 años Manolo Arjona, uno de los miembros originales e históricos de Locomía
    Cultura y entretención

    Muere a los 58 años Manolo Arjona, uno de los miembros originales e históricos de Locomía

    “La dimensión desconocida”: la novela de Nona Fernández llega al teatro en el GAM

    Los Tres anuncian un segundo show para celebrar los 30 años del MTV Unplugged

    Trump asegura que Estados Unidos mantuvo “buenas reuniones” con Irán para avanzar en su “desnuclearización”
    Mundo

    Trump asegura que Estados Unidos mantuvo “buenas reuniones” con Irán para avanzar en su “desnuclearización”

    Cómo los barcos ponen en riesgo su “seguridad” al transitar por el estrecho de Ormuz

    Trump anuncia convención del Partido Republicano en medio de su mandato

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
    Paula

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad