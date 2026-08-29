Santiago mirando al norte del Mapocho

Desde los albores de la Colonia, La Chimba de Santiago -el territorio al norte del río Mapocho- ha sido un lugar lleno de enigmas; reconocido por su marcado atractivo tanto festivo y popular, como oculto y vedado, se constituyó en parte fundamental del crecimiento urbano de la ciudad de Santiago.

El norte del río Mapocho no fue solo el terruño que Benjamín Vicuña Mackenna veía como aquel lugar donde campeaban las “tolderías salvajes” o “aduares africanos”, sino que en su evolución se convirtió en el lugar que permitió la expresión popular más pura y espontánea.

Un sector que en su largo recorrido ha sido la cuna o tránsito obligado de importantes personajes, acontecimientos y figuras, como fue el paso de los héroes de la Independencia, José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez; los orígenes del fútbol en la capital con sus estadios Santa Laura, Italiano e Independencia, y siete clubes de fútbol que forman parte de los ocho que conformaron el inicio del profesionalismo. A esto se suman la presencia de dos premios Nobel, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, y presidentes como Salvador Allende y Michelle Bachelet.

En los últimos años se ha multiplicado el interés por redescubrir y poner en valor las raíces de las historias locales como una manera de revitalizar las identidades. Por ello, La Chimba de Santiago aparece como un candil que nos da luces acerca de las raíces de nuestra identidad.

En este marco se sitúa el libro “¿Sabías qué en La Chimba? Historias olvidadas al norte del Mapocho", fruto de una investigación que recoge 28 historias, la mitad de ellas inéditas, que permiten saber y/o profundizar en el conocimiento que se tiene respecto de este barrio fundacional de la capital. Todas ellas ilustradas, lo cual posibilita una fácil comprensión de su contenido, promoviendo la puesta en valor de la memoria e identidad sui generis del norte de la ciudad de Santiago.

Un norte que sigue vivo en su gente, como parte de la migración latinoamericana con su explosión de sabores culinarios y su cultura que se integran a las antiguas tradiciones ligadas al fútbol, la hípica y la fiesta del abanico cultural de los habitantes del norte del Mapocho.

Por Dante Figueroa, autor de “¿Sabías qué en La Chimba? Historias olvidadas al norte del Mapocho".