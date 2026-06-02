CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Sobre la línea

    Max ColodroPor 
    Max Colodro
    1 JUNIO 2026 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, JOSE ANTONIO KAST, DURANTE CUENTA PUBLICA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La cuenta de una gestión que lleva menos de tres meses y que, no obstante, se extendió por casi dos horas y media. Ese solo hecho ya supone que no eran los ciudadanos de pie los escogidos para este mensaje. En día hábil, la inmensa mayoría de la gente trabaja o estudia, es decir, no tiene tiempo y quizá menos interés en escuchar un discurso presidencial de estas dimensiones. Menos todavía en tiempos de comunicación digital y redes sociales, donde uno de sus principales atributos es precisamente la brevedad.

    Con todo, el presidente Kast logró fijar una línea clara respecto de lo que quería: reiterar un diagnóstico y las medidas para afrontarlo. En simple, la autoridad insistió en su convicción de que Chile vive una emergencia en diversas áreas y que, por tanto, se requieren acciones perentorias para abordarla. Entre las principales, la inseguridad ciudadana, el deterioro del orden público y del Estado de Derecho. Fue ahí donde hubo un énfasis nítido y donde estuvieron los anuncios más polémicos. Entre ellos, el aumento de los tiempos de flagrancia, la posibilidad de detener por 180 días a los inmigrantes ilegales y el Registro de vándalos e Incivilidades. En los tiempos que corren, es probable que estas materias tengan apoyo en la población, y que sean también las de mayor controversia con sectores opositores.

    La segunda prioridad del discurso tampoco fue sorpresa: el deterioro económico que el país arrastra desde hace más de una década. Este eje es el que más se ha visto reforzado desde el inicio del gobierno. Primero, por el golpe al bolsillo que significó el alza de los combustibles; después, porque el país lleva cuatro meses de cifras negativas en materia de crecimiento; por último, porque el desempleo ha vuelto a empeorar de manera preocupante. Frente a ello, el presidente Kast reiteró la importancia del proyecto de Ley Miscelánea que empieza su trámite en el Senado, mostrando disposición al diálogo, pero dejando claro que las líneas matrices se van a defender.

    El Mandatario reforzó estos ejes de gestión de manera reiterada, pero con un tono distinto al usado durante la campaña presidencial. En esta oportunidad, fue más convocante, haciendo constantes llamados a la unidad, pero sin renunciar a las convicciones que sustentan la agenda gubernamental. En eso, Kast logró transmitir que asume a plenitud el mandato de las urnas, la solidez de una importante mayoría que respaldó el programa que hoy se implementa. Y ahí radica precisamente el peso de la prueba de este largo mensaje presidencial: ayer se acabó el período de instalación, uno que tuvo entre sus extraños componentes un temprano ajuste ministerial.

    Así, las piezas ya están ajustadas. El diagnóstico está claro y las principales medidas para abordarlo fueron ayer singularizadas. Ahora viene el desafío de los resultados, algo que el propio presidente se encargó de señalar que no podía ser inmediato, pero que representa su principal desafío político hacia adelante. Kast inició sus palabras planteando la necesidad de mantener la esperanza, esa que fue tempranamente golpeada por el alza de los combustibles. Como han confirmado las cifras de desaprobación, en estos tiempos la paciencia es poca. El cambio de mano, el punto de inflexión de las políticas anunciadas deberá notarse mucho antes que sus resultados. Es la apuesta que el presidente dejó ver ayer entre líneas. Hay que confiar, “las cosas van a estar bien”, pero ahora el objetivo del gobierno es que la gente empiece a notarlo.

    Por Max Colodro, filósofo y analista político.

    Más sobre:Cuenta PúblicaKastSeguridadGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hacienda pide autorización para emitar US$6.200 millones más de deuda en 2026 y queda al borde del límite de 45% del PIB

    Corte Suprema absuelve a militares y policías (r) por apremios ilegítimos en caso Regimiento Cazadores de 1973

    Alessandri (UDI) anticipa comisión mixta por proyecto Escuelas Protegidas: “Esperamos que salga lo más parecido al original”

    Cerro Castillo: Kast y Arrau exponen a su sector los ejes en seguridad y parlamentarios oficialistas valoran la agenda legislativa

    PDI realiza fiscalización a inmigrantes en Estación Central: a 53 extranjeros se les iniciará proceso de denuncia por ingreso irregular

    Construcción el que más crece y bancos los que más ganan: cómo cerró la temporada de resultados del primer trimestre

    Lo más leído

    1.
    La enfermedad de Chile

    La enfermedad de Chile

    2.
    Kast y el Estado social de deberes

    Kast y el Estado social de deberes

    3.
    La Cuenta Pública y la pasión

    La Cuenta Pública y la pasión

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central

    El Mundial 2026 “llega” a EA Sports FC 26 con el parche The World’s Game y más de 50 selecciones licenciadas (vuelve Brasil)

    El Mundial 2026 “llega” a EA Sports FC 26 con el parche The World’s Game y más de 50 selecciones licenciadas (vuelve Brasil)

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Corte Suprema absuelve a militares y policías (r) por apremios ilegítimos en caso Regimiento Cazadores de 1973
    Chile

    Corte Suprema absuelve a militares y policías (r) por apremios ilegítimos en caso Regimiento Cazadores de 1973

    Alessandri (UDI) anticipa comisión mixta por proyecto Escuelas Protegidas: “Esperamos que salga lo más parecido al original”

    Cerro Castillo: Kast y Arrau exponen a su sector los ejes en seguridad y parlamentarios oficialistas valoran la agenda legislativa

    Hacienda pide autorización para emitar US$6.200 millones más de deuda en 2026 y queda al borde del límite de 45% del PIB
    Negocios

    Hacienda pide autorización para emitar US$6.200 millones más de deuda en 2026 y queda al borde del límite de 45% del PIB

    Construcción el que más crece y bancos los que más ganan: cómo cerró la temporada de resultados del primer trimestre

    Los guiños de Kast a los sectores energético y minero: modernización eléctrica y patentes mineras

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central
    Tendencias

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos

    Paquetes con falsos QR: así opera la nueva estafa bancaria de los cibercriminales para el CyberDay, según Kaspersky

    Juvenal Olmos sorprende y asume como gerente deportivo en club de Tercera División
    El Deportivo

    Juvenal Olmos sorprende y asume como gerente deportivo en club de Tercera División

    Luto en Europa: fallece Marios Oikonomou, excompañero de Mauricio Pinilla y Erick Pulgar

    ¿Qué le dijo? Árbitro revela supuesto insulto que provocó expulsión de Diego Carrasco en victoria de la U ante Concepción

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K
    Tecnología

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    AMD celebra 10 años de AM4 y renueva su línea de procesadores y tarjetas gráficas en Computex 2026

    Computex 2026: ASUS celebra 20 años de Republic of Gamers con ROG XBOX Ally X20 y nueva línea de hardware

    La canción de los 60 que a Damon Albarn le hubiese gustado componer
    Cultura y entretención

    La canción de los 60 que a Damon Albarn le hubiese gustado componer

    Princesa Alba se presentará en el ciclo inaugural de la Sala Mauri SCD

    Drácula: sound of the shadow llega a Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    De la Espriella le sacó casi 700 mil votos a Cepeda: qué margen de crecimiento tiene el delfín político de Petro de cara al balotaje
    Mundo

    De la Espriella le sacó casi 700 mil votos a Cepeda: qué margen de crecimiento tiene el delfín político de Petro de cara al balotaje

    El jefe del The New York Times critica a las empresas de IA por “robar sin escrúpulos” la información

    ¿Posuribisimo?: Cómo la victoria de Abelardo de la Espriella podría marcar una nueva etapa para la política colombiana

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad
    Paula

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable