Squella: Buena vista y mejor comida

Hasta hace más o menos dos décadas eran varios los restaurantes especializados en mariscos ubicados en la zona poniente de la comuna de Santiago y por lo mismo existía cierta tradición de desplazarse hasta allá para comer productos del mar. Poco queda de esos años, pero afortunadamente aún sobrevive el restaurante Squella, que ahora funciona exclusivamente en la terraza ubicada en el cuarto piso de la antigua casona de la Avenida Cumming que siempre lo ha albergado.

Hace unos días, en una muy soleada jornada, aproveché de volver a este lugar y almorzar con un amigo. Ubicados en una mesa con una espectacular vista hacia el poniente de la ciudad decidimos partir compartiendo algo que no se pilla muy a menudo: Machas Crudas ($15.800). Para tomar nos decidimos por una botella de Tabalí Pedregoso Sauvignon Blanc ($22.900) más algo de agua para hidratarnos a la espera de las machas que pronto llegaron. Estas venían desconchadas y servidas en un plato de piedra ovalado. En rigor, eran solo sus lenguas (unas veinte) limpias e impolutas. Al centro del plato había una porción de una rica y bien cítrica salsa verde más un par de gajos de limón.

Así las cosas, fuimos disfrutando de machas solitas, con salsa verde o solamente con limón. Para todos los gustos. La verdad, fue un banquete de sabor y suave textura que, lamentablemente, cuesta cada vez más encontrar en restaurantes. Para seguir decidimos continuar compartiendo. En este caso una Corvina con Salsa de Camarones y Arroz Meloso de Champiñones ($16.990) y un Pulpo a la parrilla con Papas Rotas ($17.990).

La corvina estaba fresquísima, cocinada en su punto y lo cierto es que quedaba perfecta con la salsa de camarones y el arroz. A pesar de lo que pudiese pensarse, los sabores se complementaban sin competir entre si. Y además de rico, resultó un plato contundente. Mucho más simple, pero no por eso menos sabroso, fue el pulpo a la parrilla. De sabor suave y muy blando, contrastaba muy bien con el crocante de las papas. También resultó contundente y marcó el final de nuestro almuerzo.

Ojo que la carta de Squella es amplia y se pasea desde otras delicias crudas como erizos y piures hasta opciones cocinadas como jaiba o incluso centolla. Además, en la pizarra que está en la entrada siempre tienen anotados otros productos fuera de carta que les van llegando. En resumen, hay que repetir la visita. Porque con una oferta así la verdad es que vale la pena desplazarse por la ciudad y vale la pena también subir cuatro pisos (sin ascensor) hasta la terraza del lugar. Al final, el sabor manda.

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.

CONSUMO TOTAL: $73.680

DIRECCIÓN: Ricardo Cumming 94, teléfono 974868862, Santiago.

HORARIO: Lunes a sábado 12:30 a 22:30 hrs. Domingo 12:30 a 17:30 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver