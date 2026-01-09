SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Tras la paletada, nadie dijo nada

    César BarrosPor 
    César Barros
    Tras la paletada, nadie dijo nada

    La verdad es que ya nada puede sorprendernos. Después que no más de 150 deltas raptaron a Maduro en su fortaleza, sin ninguna baja de su parte, y los EE.UU. manejen el petróleo bolivariano a su gusto, cualquier cosa puede pasar. ¿Se llevarán uno de estos días al Presidente de Cuba? ¿A los reyezuelos de Nicaragua (la pareja Ortega-Murillo)? Claro que ellos no tienen petróleo, y por algo de azúcar no valdría la pena mover un portaaviones. Las FF.AA. bolivarianas, una vergüenza: durmiendo, salvo los 32 cubanos que murieron defendiendo a Maduro.

    Hace cosa de un mes, fui a un seminario donde se expusieron las nuevas políticas comerciales de los EE.UU. Nada de delicadezas: “Hemos cambiado los fusiles por aranceles...”. Así que a portarse bien. Eso ya sonó harto agresivo, incluso humillante, pero como decía don Quijote de la Mancha: “¡que no es nada lo del ojo… y lo llevaba en la mano!”. Qué bueno estar tan lejos, lejos del USS Gerald Ford, aquí abajo, pequeños, salvo en salmones y cerezas, y el cobre fundamentalmente no estatal.

    Volvemos a las lógicas del siglo XIX: me gustó Texas, Nuevo México, California; bueno, vamos a por ellos. Alsacia y Lorena fueron nuestras, vengan aquí de vuelta. Que los bolivianos nos subieron los impuestos, a Antofagasta los buques. Después de la Primera Guerra Mundial, los vencedores se repartieron el globo, humillaron a los alemanes: de vuelta Alsacia y Lorena. A Polonia parte de Prusia; fue una muy mala idea, que se pagó con otra guerra, mucho más sangrienta.

    Era una fórmula que creíamos en extinción, pero renació hace rato. Como cuando -ya en el siglo XX- la Junta Militar argentina declaró el laudo de su Majestad Británica “insanablemente nulo” y casi casi nos fuimos a las manos. Pero como tenían las municiones, se fueron a las Malvinas; total, la Reina Isabel II no se iba a molestar por islas desérticas y heladas, pero le tocaron el amor propio a la Thatcher, que les dio la fleta, y la famosa “solidaridad latinoamericana” se evaporó como ahora con Maduro. Como en el famoso poema de Carlos Pezoa Véliz: “una paletada le echó el panteonero; luego lio un cigarro; se caló el sombrero y emprendió la vuelta... Tras la paletada nada dijo nada, nadie dijo nada...”. Luego Putin quiso recrear la URSS, anexionó Crimea, y después asaltó a Ucrania. Lo de Maduro es chiquitito al lado de lo de Putin. Y en Europa, salvo indignación, “nada dijo nada, nadie dijo nada” de sustancia, digamos.

    Ahora discuten acaloradamente, unos apelando a la ley internacional, a la ONU, a la OEA, a la solidaridad. Otros dicen que estuvo bien hecho: que era un usurpador, que produjo 8 millones de migrantes; que si no era así nadie lo sacaba. Pero aparte de aplausos de unos, pánico e indignación de otros, China y Rusia -que era lo importante- no movieron un dedo, y tras la paletada de Trump, nada dijo nada, nadie dijo nada, de sustancia, digamos: ni Lula, ni Sheinbaum, ni Boric, ni Petro. O sea, puro bla, bla, bla, como con los aranceles. Y como en ese caso, buscarán un acomodo, y Marco Rubio no será el nuevo dictador de Venezuela. Pero tampoco lo será María Corina.

    Por César Barros, economista

    Más sobre:Estados UnidosVenezuelaPolítica exterior

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump recibirá a Petro en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero

    Fiscal regional de Antofagasta pone énfasis en rol del Estado en lucha contra el fenómeno de la “favelización”

    Minsal confirma caso importado de sarampión en Chile

    Operación Huracán: tribunal dicta veredicto condenatorio contra general (R) Blu y otros cuatro excarabineros

    Squella plantea que dichos de Boric contra Trump “sepultaron” candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Contraloría detecta falencias en entrega de subsidios para arriendo de vivienda en Tarapacá

    Lo más leído

    1.
    Mi amiga venezolana y la política que no entra en los foros

    Mi amiga venezolana y la política que no entra en los foros

    2.
    Mil puntos para la PAES

    Mil puntos para la PAES

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Fiscal regional de Antofagasta pone énfasis en rol del Estado en lucha contra el fenómeno de la “favelización”
    Chile

    Fiscal regional de Antofagasta pone énfasis en rol del Estado en lucha contra el fenómeno de la “favelización”

    Minsal confirma caso importado de sarampión en Chile

    Operación Huracán: tribunal dicta veredicto condenatorio contra general (R) Blu y otros cuatro excarabineros

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    Polo Apoquindo: el proyecto de oficinas, comercios, restaurantes y viviendas que espera estar operativo este año

    Hernán Rodríguez eleva su protagonismo en el grupo Matte y asume presidencia del holding de la familia

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV
    Tendencias

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones
    El Deportivo

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Gustavo Quinteros le abre la puerta de Independiente a Mauricio Isla

    A solo días de dejar la U: en Perú aseguran que Gustavo Álvarez será el próximo técnico de la selección de ese país

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco

    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    “Miren el vídeo desde todos los ángulos”: alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes
    Mundo

    “Miren el vídeo desde todos los ángulos”: alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes

    EE.UU. envía a Caracas una delegación para explorar la reapertura de sus respectivas embajadas

    Protestas en Irán: las claves del complejo momento que vive el régimen de Jamenei bajo la amenaza de Trump

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena