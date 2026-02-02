SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Un hombre de confianza para la Casa Blanca

    Esteban PoliduraPor 
    Esteban Polidura
    RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDO

    El presidente Trump expresó su intención de nominar a Kevin Warsh como próximo titular de la Reserva Federal, según un mensaje publicado en su red social Truth Social. Warsh, quien se desempeñó como gobernador de la Fed entre 2006 y 2011 y previamente asesoró a Trump en temas económicos, buscaría reemplazar a Jerome Powell cuando concluya su mandato en mayo. La aprobación del Senado marcaría el retorno de Warsh, de 55 años, quien fue descartado por el presidente en 2017 cuando se optó por nombrar a Powell.

    Warsh ha sido un crítico abierto de la Fed, intensificando su discurso desde que se perfiló como candidato y abogando por un “cambio de régimen”. Sin embargo, los inversionistas lo perciben menos alineado políticamente o vinculado ideológicamente con las demandas de la actual administración. Por ende, su nominación debería reforzar la credibilidad de la Fed. En este sentido, el mercado de bonos no parece descontar amenazas sustanciales a la independencia de la Fed, tal y como sugieren las expectativas de inflación a largo plazo ancladas, volatilidades implícitas moderadas y primas por plazo contenidas. En general, coincidimos con esta evaluación ya que creemos que los controles y equilibrios institucionales siguen vigentes.

    Warsh, quien ya ha sido miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, probablemente respaldaría recortes adicionales de tasas. La gran pregunta es qué tan rápido podrían venir dichos recortes. Por un lado, la presión política sobre el banco central para reducir las tasas sustancialmente continúa. Pero, por otro lado, la evaluación económica publicada recientemente en el Libro Beige indica menores riesgos para el mercado laboral y, por lo tanto, una menor urgencia para continuar la actual política monetaria con nuevos recortes de tasas de interés. Además, el crecimiento económico en Estados Unidos se aceleró en el segundo semestre de 2025 y las condiciones financieras favorables están creando impulsos al consumo. Como tal, hemos revisado nuestras perspectivas de crecimiento del PIB de Estados Unidos para 2026 al 2.6 %, y esperamos que la inflación se desacelere al 2.6 % este año.

    Las importantes diferencias dentro de la Reserva Federal con respecto al nivel apropiado de tasas de interés para la política monetaria contribuyen hoy en día a la expectativa de que habrá una pausa en los recortes de tasas de interés en la próxima reunión de la Fed. A pesar de algunas sorpresas económicas positivas, la opinión predominante en Estados Unidos es que el mercado laboral continúa enfriándose. Además, los aranceles que se han introducido, así como los que podrían surgir, dificultan evaluar la dinámica inflacionaria subyacente. Por ende, prevemos que la Reserva Federal hará una pausa en enero y luego continuará con sus recortes de tasas de interés en marzo y abril. Como resultado, una política monetaria claramente neutral con una tasa de interés del 3.25% al 3.00% debería alcanzarse hasta mediados del año.

    Tras la elección de un nuevo presidente de la Reserva Federal, la administración Trump se centrará cada vez más en posicionarse lo mejor posible de cara a las elecciones intermedias de noviembre. Para ello, el mercado inmobiliario es clave. La buena noticia es que los hogares estadounidenses tienen amplia capacidad para asumir endeudamiento, ya que sus balances gozan de excelente salud, con la deuda de los hogares estadounidenses como porcentaje de su patrimonio total cerca de mínimos históricos. Además, las tasas hipotecarias estadounidenses se acercan al 6%, un nivel considerado aceptable por aproximadamente la mitad de los futuros propietarios de vivienda, según las últimas encuestas. El reciente llamado del presidente Trump a limitar temporalmente las tasas de las tarjetas de crédito al 10% ofrece un anticipo del tipo de medidas que podemos esperar antes del enfrentamiento político de noviembre.

    *El autor de la columna es estratega global de Julius Baer

    Más sobre:OpiniónFedKevin Warsh

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México

    Con Brasil y México: Presidente Boric oficializa inscripción de candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Ex primera dama de Corea del Sur intenta revocar su condena a 20 meses de prisión

    “Que te asalten cinco cabros chicos con cuchillas...”: actor Osvaldo Silva relata robo que sufrió junto a su esposa Cecilia Cucurella

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México
    Chile

    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México

    Con Brasil y México: Presidente Boric oficializa inscripción de candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    “Que te asalten cinco cabros chicos con cuchillas...”: actor Osvaldo Silva relata robo que sufrió junto a su esposa Cecilia Cucurella

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas
    Negocios

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    La desaparición de Pampa Calichera, la histórica sociedad creada en 1986 para que sus trabajadores se convirtieran en accionistas

    Un hombre de confianza para la Casa Blanca

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación
    Tendencias

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Vasco da Gama le responde a Jean Meneses: “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad”
    El Deportivo

    Vasco da Gama le responde a Jean Meneses: “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad”

    El descargo de Raphinha que salpica a Dembélé y Lamine Yamal: “Con la temporada que tuve, debí ganar el Balón de Oro”

    En respuesta a cánticos xenófobos: la celebración de Fornals y Abde en la victoria del Betis de Pellegrini ante Valencia

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky
    Cultura y entretención

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky

    Premios Grammy: Bad Bunny se convierte en el primer artista en ganar “álbum del año” con un disco completamente en español

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Ex primera dama de Corea del Sur intenta revocar su condena a 20 meses de prisión
    Mundo

    Ex primera dama de Corea del Sur intenta revocar su condena a 20 meses de prisión

    Andrés de Inglaterra, Sarah Ferguson y Elon Musk: las nuevas revelaciones de los archivos del caso Epstein

    Liberación de presos políticos, cambios en las FF.AA. y ley de hidrocarburos: las medidas de Delcy Rodríguez a un mes de la captura de Maduro

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas