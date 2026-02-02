Un hombre de confianza para la Casa Blanca

El presidente Trump expresó su intención de nominar a Kevin Warsh como próximo titular de la Reserva Federal, según un mensaje publicado en su red social Truth Social. Warsh, quien se desempeñó como gobernador de la Fed entre 2006 y 2011 y previamente asesoró a Trump en temas económicos, buscaría reemplazar a Jerome Powell cuando concluya su mandato en mayo. La aprobación del Senado marcaría el retorno de Warsh, de 55 años, quien fue descartado por el presidente en 2017 cuando se optó por nombrar a Powell.

Warsh ha sido un crítico abierto de la Fed, intensificando su discurso desde que se perfiló como candidato y abogando por un “cambio de régimen”. Sin embargo, los inversionistas lo perciben menos alineado políticamente o vinculado ideológicamente con las demandas de la actual administración. Por ende, su nominación debería reforzar la credibilidad de la Fed. En este sentido, el mercado de bonos no parece descontar amenazas sustanciales a la independencia de la Fed, tal y como sugieren las expectativas de inflación a largo plazo ancladas, volatilidades implícitas moderadas y primas por plazo contenidas. En general, coincidimos con esta evaluación ya que creemos que los controles y equilibrios institucionales siguen vigentes.

Warsh, quien ya ha sido miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, probablemente respaldaría recortes adicionales de tasas. La gran pregunta es qué tan rápido podrían venir dichos recortes. Por un lado, la presión política sobre el banco central para reducir las tasas sustancialmente continúa. Pero, por otro lado, la evaluación económica publicada recientemente en el Libro Beige indica menores riesgos para el mercado laboral y, por lo tanto, una menor urgencia para continuar la actual política monetaria con nuevos recortes de tasas de interés. Además, el crecimiento económico en Estados Unidos se aceleró en el segundo semestre de 2025 y las condiciones financieras favorables están creando impulsos al consumo. Como tal, hemos revisado nuestras perspectivas de crecimiento del PIB de Estados Unidos para 2026 al 2.6 %, y esperamos que la inflación se desacelere al 2.6 % este año.

Las importantes diferencias dentro de la Reserva Federal con respecto al nivel apropiado de tasas de interés para la política monetaria contribuyen hoy en día a la expectativa de que habrá una pausa en los recortes de tasas de interés en la próxima reunión de la Fed. A pesar de algunas sorpresas económicas positivas, la opinión predominante en Estados Unidos es que el mercado laboral continúa enfriándose. Además, los aranceles que se han introducido, así como los que podrían surgir, dificultan evaluar la dinámica inflacionaria subyacente. Por ende, prevemos que la Reserva Federal hará una pausa en enero y luego continuará con sus recortes de tasas de interés en marzo y abril. Como resultado, una política monetaria claramente neutral con una tasa de interés del 3.25% al 3.00% debería alcanzarse hasta mediados del año.

Tras la elección de un nuevo presidente de la Reserva Federal, la administración Trump se centrará cada vez más en posicionarse lo mejor posible de cara a las elecciones intermedias de noviembre. Para ello, el mercado inmobiliario es clave. La buena noticia es que los hogares estadounidenses tienen amplia capacidad para asumir endeudamiento, ya que sus balances gozan de excelente salud, con la deuda de los hogares estadounidenses como porcentaje de su patrimonio total cerca de mínimos históricos. Además, las tasas hipotecarias estadounidenses se acercan al 6%, un nivel considerado aceptable por aproximadamente la mitad de los futuros propietarios de vivienda, según las últimas encuestas. El reciente llamado del presidente Trump a limitar temporalmente las tasas de las tarjetas de crédito al 10% ofrece un anticipo del tipo de medidas que podemos esperar antes del enfrentamiento político de noviembre.

*El autor de la columna es estratega global de Julius Baer