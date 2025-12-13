Un mensaje para el fútbol chileno

Siempre que hay un torneo en que se da una sorpresa, que lo gana un equipo de provincia que nunca había sido campeón, le hace bien al fútbol chileno. Coquimbo Unido es el mejor ejemplo de eso. Que haya generado una buena estructura, que tenga un buen cuerpo técnico y que haya conformado un plantel cohesionado es un mensaje para los demás equipos: si hago las cosas bien, si armo un buen grupo, si tengo un buen staff y que todos tiren para el mismo lado, termina dando resultados.

En 2025 no tuvimos de protagonistas a Colo Colo y a la U, que siempre lo van a ser, pero el surgimiento de Coquimbo es una gran noticia. Les pasó antes a Huachipato, a O’Higgins, a Everton. Es un punto positivo dentro de todo lo que el mundo piensa.

Que los grandes no hayan estado siquiera en condición de pelear el título, por la demoledora ventaja que les sacó Coquimbo, significa que no lograron hacer las cosas bien. Son los equipos que reciben más dinero y no consiguieron marcar la diferencia que se espera en ese sentido.

De los grandes, la U tuvo un año más equilibrado, pero no llegó a conseguir objetivos que, finalmente, es lo que se mide y marca las diferencias. La UC y Colo Colo cambiaron técnicos, tuvieron que enderezar el rumbo. La decisión de remover los DT no fue la más acertada. En el caso de la U tampoco lo sería. Gustavo Álvarez me parece un muy buen técnico, muy interesante, se aprende de él. Que se vaya es una pérdida para el fútbol chileno.

El nivel del torneo es muy parecido todos los años. Tenemos un campeonato de un nivel de juego muy irregular en muchos momentos. Por ahí aparecen figuras destacadas, que nos llaman la atención, pero uno se queda en las dificultades que tuvo la ANFP y eso es una situación que no debiera pasar, porque influye en el torneo en sí. Debería haber una buena organización. Se dieron muchos problemas. Lo netamente futbolístico ha sido como mucho de lo que hemos tenido. Con buenos partidos y otros no tanto. Lo de Coquimbo, en ese sentido, es una potente enseñanza: si hay ganas, se puede mejorar.

Por Jorge Contreras, exseleccionado nacional.