Wanderers campeón: Dólares en el WhatsApp

El de Santiago Wanderers es un logro importante. Extraordinario, diría, para la historia de nuestro fútbol. No estamos acostumbrados. Tenemos dos Copa América, las Copa Libertadores de Colo Colo y, ahora, la que han logrado estos chicos inesperadamente, porque, la verdad, cuando partieron al torneo no había gran esperanza. Es maravilloso. No es un triunfo para Santiago Wanderers, es para el fútbol chileno, para los jóvenes, las nuevas camadas. Tiene que servir de ejemplo de que siempre se puede, de que no siempre ganan los más poderosos.

Este título refleja el trabajo que viene haciendo Wanderers hace muchos años. A Felipe Salinas, que está hace muy poco en el club, le tocó esta parte, pero hay un trabajo de Chichí Aravena, Juanito Olivares, Leo Vinés, Domingo Sorace, Héctor Robles, Santiago Pizarro y tantos otros. Hay mucha gente que ha participado en la formación de estos jugadores, que están en el club desde los 10 u 11 años.

Ahora lo importante es la proyección de estos chicos. Vamos a ver a dónde llegan, cómo se les sabe llevar, porque hay que llevarlos bien. Que no se les vaya a llenar la cabecita de tonteras, que no empiecen los empresarios a dibujarles dólares en su WhatsApp, que las familias tomen esto con cierta tranquilidad y aterrizaje. Se ganó un torneo, pero ganarle a la vida y en lo deportivo significa muchas cosas más. No sé si estarán todos preparados para asumir esa responsabilidad. Lo primero es que se consoliden, que sean titulares en su club y, luego, aspirar a la Selección o ir a países más exigentes, como lo hicieron Marcelo Salas, Alexis Sánchez o Iván Zamorano.

Tienen que ir paso a paso. Hoy, los empresarios se saltan etapas de estos chicos por el dinero. Hay que ver cuántos jugadores se fueron y regresaron. Hay un caso que toca a Wanderers: David Pizarro. Recuerdo haberlo dicho. Les pasa a muchos: se van sin estar preparados. Lucas Cepeda pasó por Colo Colo y la Selección antes de ir a Europa. Ese es el camino. El club tiene que ayudarles. A sus familias también, con sicólogos. A veces estos chicos ganan en un mes lo que sus padres en un año. Entonces, hay que tener un cuidado extremo. No es fácil a esta edad. Si bien son mayores, muchos no son adultos. Y eso es producto de la falta de manejo de sus cercanos. Por eso hay que tener cuidado.

Por Jorge Garcés, campeón como DT de Santiago Wanderers en 2001.