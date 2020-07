Cómo enfrentar el ejercicio de forma positiva

¿Cuál será el secreto de esas personas que se ven felices haciendo deporte? Si eres parte del amplio grupo que quiere sumar ejercicio a su rutina pero que no lo ha logrado, de ese grupo que siente que le ha dado demasiadas oportunidades a la actividad física pero no logra volverlo parte de su vida, seguramente te lo has preguntado más de alguna vez. Y es que hay personas que ven en ejercitarse una forma de bajar de peso o de tener una vida más saludable, pero que inevitablemente los va a hacer sufrir.

El mundo fitness está lleno de frases algo tóxicas, como “si no duele no sirve” o “no hay excusas”, que más que alentar, a muchas personas las espantan. Entonces ¿cómo nos podemos acercar al deporte de una forma positiva y sin sentirlo como una tarea más o como una imposición?

“La posibilidad de disfrutar del ejercicio existe, pero no es la realidad para muchas personas”, dice María Ocampo, psicóloga deportiva de Alemana Sport, y explica: “Cuando se da una intención a la práctica de ejercicio, esta tiene el potencial de sentirse bien, ya que mover el cuerpo tiene un impacto en nuestra biología y puede ayudarnos con estados de ánimo más favorables”.

Para la especialista, lo fundamental es explorar qué nos pasa a nivel emocional cuando ejercitamos o intentamos ejercitar, cuáles son los motivos que evitan el disfrute del deporte y qué parte de hacer ejercicio tiene potencial de disfrute para nosotros. Todo esto es extremadamente personal y no se repite para todos por igual, por lo que aquello que motiva a alguien, no necesariamente va a motivar al resto, y quienes no se sienten motivados por entrenadores o personas que están metidas en un mundo fitness no deberían sentir que están mal por no sentir lo mismo que los demás a través de la experiencia deportiva.

Otro aspecto importante es preguntarnos ¿por qué estamos ejercitando? Muchas personas que tienen un primer acercamiento al deporte lo hacen con el objetivo de bajar de peso o tener una cierta contextura física. “Poner la motivación en bajar de peso no es ni correcto ni incorrecto, pero es importante saber que si la motivación está ahí, es porque nos estamos enfocando en el resultado y no en el proceso”, advierte Ocampo.

“Tenemos que poner la motivación también en el proceso porque promueve que haya una satisfacción en sí mismo y porque los resultados no se dan de un día para otro, lo que puede llevar a una sensación de frustración o desesperanza”, dice la especialista de Alemana Sport y agrega que, en cambio: “si me enfoco en el proceso, puedo ir conectando con aspectos propios de hacer ejercicio, como la satisfacción de haber hecho un esfuerzo o el gusto por cuidarme”.

¿Por qué no nos gusta hacer ejercicio?

Sabemos que nos hace bien y sabemos que lo más probable es que luego de haber completado una rutina nos sintamos mejor con nosotros mismos, pero aún así nos cuesta mucho encontrarle el gusto a la actividad física. Y es por un tema de costumbres. “Nos hemos deshabituado a lo natural que es moverse, estamos condicionados en trabajos donde pasamos largas horas sentados, entonces cuando empezamos a mover el cuerpo nos podemos sentir incómodos e incluso adoloridos si nos sobre exigimos”, dice la psicóloga. Pasa, entonces, que queremos evitar estas molestias y al asociarlas al ejercicio, lo evitamos también.

“Tenemos ciertos constructos frente al deporte, como que nos cuesta y que exige, entonces tenemos creencias relacionadas con la experiencia de hacer ejercicio y nos disponemos a la lata de hacer algo difícil y a la obligación de hacer algo exigente”, complementa la experta.

La respuesta estaría, según explica, en ser conscientes de lo que estamos haciendo y qué es lo que nos motiva a hacerlo. Hay que prestar atención a lo que está pasando cuando uno se dispone a la actividad física durante el ejercicio y cuál es la sensación una vez terminado, así como cuestionarse si lo que se hizo generó alguna sensación positiva.

“Hay que aprender a escuchar las sensaciones del cuerpo y las emociones asociadas. Dejar ir las expectativas de los resultados y prestar atención al proceso, a explorar las razones por las que se hace ejercicio y enfocarlas en el autocuidado, más allá de pesar cierta cantidad de kilos o verse de cierta forma”.

Algo que funciona muy bien, pero que solo se logra luego de ejercitar de manera consciente, es descubrir qué es lo que realmente nos gusta hacer y no frustrarnos porque una rutina no nos gustó o no nos dieron ganas de repetir una clase con tal o cual entrenador. El ejercicio y la vida deportiva son un mundo inmenso y hay alternativas para todas las personas que quieran probar. Solo hay que descubrir qué es lo que nos gusta.