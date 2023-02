Conceptos que definen las malas relaciones

El término ghosting está más que instalado en la jerga social para referirse a cuando una persona pone fin a una relación –por lo general amorosa– de forma abrupta y sin dar ninguna explicación. Junto a este concepto, en los últimos años han surgido una serie de otros, como el gaslighting (el abuso que radica en hacerte sentir loca), el breadcumbring (cuando alguien le coquetea a otro solo para mantener a la persona interesada), y tantos otros; cada uno de ellos para dar cuenta de comportamientos nocivos o tóxicos en relaciones. De hecho, en abril del año pasado, el diario El País de España, publicó un artículo titulado Diccionario de las (malas) relaciones, en el que elabora una lista con 32 de estos “nuevos” términos.

Se trata de conceptos que nacieron a partir de la cultura popular y se masificaron en internet. La psicóloga, académica, terapeuta y especialista en vínculos sexoafectivos, Carolina Aspillaga Hesse, asegura que “es bueno que exista un nombre que ayude a conceptualizar emociones o sensaciones que muchas hemos tenido. Si bien no son conceptos que provengan de la psicología, al ya ser de uso cotidiano uno también los va incorporando en terapia”, cuenta.

Muchos de estos términos también son usados en vínculos fuera del ámbito amoroso. Como el gaslighting: “Tiene que ver con invalidar lo que estás sintiendo o hacerte creer que estás mal por interpretar las cosas de distinta manera. Es una forma de violencia y de abuso psicológico”, sostiene Aspillaga, quien también es autora del libro No existe una forma de amar. Carolina agrega que, “si bien no podemos prever cómo actuará la otra persona, siempre es bueno estar atenta a los disonantes que puedan ocurrir en una relación. A veces uno no escucha esas cosas, porque empiezas a racionalizar y justificar a la otra persona. No hay que acallar esos pensamientos o sensaciones”.

Y es por eso, también, que a pesar de que para muchas personas tantos términos puedan ser confusos, cuando las conductas que vivimos a diario se conceptualizan, se definen. Eso nos ayuda a identificarlas.

Glosario para tener en cuenta:

- Benching: Estar en el banco. Cuando alguien muestra inicios de interés suficientes para mantener la esperanza de la otra persona sin concretar nada.

- Catfishing: Crear una identidad falsa para iniciar o mantener una relación con alguien. El programa de MTV con el mismo nombre instaló este concepto.

- Fishing: Proponerles un panorama a varias personas al mismo tiempo para quedarse con quien responda primero.

- Negging: Forma de manipulación en la que alguien esconde comentarios malintencionados en cumplidos. “Veo que no te has arreglado tanto para verte más natural y que no piense te has esforzado, jajajá.”

- Phubbing: Estar pendiente del teléfono cuando se está con una persona. No solo aplica para vínculos amorosos.

- Pocketing: Esconder una relación de manera deliberada.

- Roaching: Cuando una relación que parecía estable desde ambas partes, siempre ha sido algo sin compromiso.

- Submarining: De la palabra “submarino”. Se refiere a una persona que desaparece de improviso y vuelve tiempo después como si no hubiera estado ausente.

- Hoovering: Viene del inglés”hoover” que significa aspiradora y refleja cuando una persona merodea seguido a su expareja para convencerla de volver a la relación.

- Love bombing: Su traducción es “bomba de amor” y se refiere a aquellas personas que muestran mucho interés al comienzo de la relación, haciendo promesas y logrando que el otro se entregue por completo, para terminar el vínculo con la misma rapidez.

- Orbiting: En 2018 el diccionario Oxford nombró orbiting como la palabra del año luego de que este concepto, acuñado por la periodista Anna Iovine, se popularizara en medios como The New York Times y The Cut. Esta práctica solo aplica para redes sociales y consiste en mostrar interés en una persona dejando constantemente likes, comentarios en posts o reacciones en historias de Instagram, por ejemplo, mientras se evita comunicación directa. Cerca pero lejos.