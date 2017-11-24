Ensalada de hojas verdes y peras al vino
Para 4 personas
Para las peras pochadas:
4 peras beurre bosc, peladas y con tallo
750 ml de vino tinto, tipo syrah
375 ml de oporto
Para las nueces asadas:
1 1/2 tazas de nueces
Para los chips de parmesano:
3/4 taza de queso parmesano, rallado
Para la vinagreta:
1 chalota, picada fina
1/3 taza (80 ml) de vinagre de vino blanco
1/4 taza (60 ml) de aceite pepita de uva
1/4 taza (60 ml) de aceite de nuez
Sal y pimienta
Para la ensalada:
2 cucharadas de vinagre de vino blanco
400 g de rúcula
200 g de hojas de lechuga crespa, lavadas y secas
1/4 taza de perejil, picado
1. Preparar las peras pochadas. Con la ayuda de un sacabocados, retirar desde la base de las peras el centro y las semillas. Colocarlas en una olla, verter encima el vino y el oporto. Cocinar a fuego bajo 50 minutos o hasta que estén tiernas. Transferir las peras a un plato y dejar enfriar; volver la olla con el líquido de cocción al fuego y cocinar hasta obtener un jarabe. Retirar del fuego y dejar enfriar. Cortar las peras en cuartos y reservar.
2. Precalentar el horno a temperatura media. Preparar las nueces asadas. En una lata de horno colocar las nueces en una capa y hornear 5-7 minutos o hasta dorar ligeramente; retirar del horno, dejar enfriar y reservar.
3. Preparar los chips de parmesano. En una lata de horno colocar un silpat, agregar encima el queso rallado en una capa delgada y hornear 7 minutos o hasta que esté derretido y ligeramente dorado. Retirar del horno, dejar enfriar y, luego con la ayuda de las manos, cortar en trozos y reservar.
4. Preparar la vinagreta. En un bol mezclar todos los ingredientes para la vinagreta, agregar 2 cucharadas de agua fría y reservar.
5. Preparar la ensalada. En un bol mezclar todos los ingredientes para la ensalada y distribuir en platos individuales. Agregar las peras pochadas y nueces asadas reservadas; decorar con los chips de parmesano reservados y servir de inmediato rociado con la vinagreta de nuez reservada.
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