Ensalada de hojas verdes y peras al vino

Para 4 personas

Para las peras pochadas:

4 peras beurre bosc, peladas y con tallo

750 ml de vino tinto, tipo syrah

375 ml de oporto

Para las nueces asadas:

1 1/2 tazas de nueces

Para los chips de parmesano:

3/4 taza de queso parmesano, rallado

Para la vinagreta:

1 chalota, picada fina

1/3 taza (80 ml) de vinagre de vino blanco

1/4 taza (60 ml) de aceite pepita de uva

1/4 taza (60 ml) de aceite de nuez

Sal y pimienta

Para la ensalada:

2 cucharadas de vinagre de vino blanco

400 g de rúcula

200 g de hojas de lechuga crespa, lavadas y secas

1/4 taza de perejil, picado

1. Preparar las peras pochadas. Con la ayuda de un sacabocados, retirar desde la base de las peras el centro y las semillas. Colocarlas en una olla, verter encima el vino y el oporto. Cocinar a fuego bajo 50 minutos o hasta que estén tiernas. Transferir las peras a un plato y dejar enfriar; volver la olla con el líquido de cocción al fuego y cocinar hasta obtener un jarabe. Retirar del fuego y dejar enfriar. Cortar las peras en cuartos y reservar.

2. Precalentar el horno a temperatura media. Preparar las nueces asadas. En una lata de horno colocar las nueces en una capa y hornear 5-7 minutos o hasta dorar ligeramente; retirar del horno, dejar enfriar y reservar.

3. Preparar los chips de parmesano. En una lata de horno colocar un silpat, agregar encima el queso rallado en una capa delgada y hornear 7 minutos o hasta que esté derretido y ligeramente dorado. Retirar del horno, dejar enfriar y, luego con la ayuda de las manos, cortar en trozos y reservar.

4. Preparar la vinagreta. En un bol mezclar todos los ingredientes para la vinagreta, agregar 2 cucharadas de agua fría y reservar.

5. Preparar la ensalada. En un bol mezclar todos los ingredientes para la ensalada y distribuir en platos individuales. Agregar las peras pochadas y nueces asadas reservadas; decorar con los chips de parmesano reservados y servir de inmediato rociado con la vinagreta de nuez reservada.