Lupe Gajardo otoño-invierno 2017: una mujer de alto impacto
El poder de la belleza femenina, en un relato de 27 pasadas con evocación al rococó de María Antonieta e ítems históricamente asociados a la feminidad: el rosado, las aplicaciones de flores, brillos y plumas, y el pelo como accesorio trabajoso y determinante. Vestidos de escotes profundos en pecho y espalda, siluetas vaporosas y ensoñadoras, trajes de dos piezas chaqueta pantalón, una nuevo capítulo del uso del dénim. El desfile que este martes 28 de marzo la diseñadora Lupe Gajardo realizó en un remodelado segundo piso de un antiguo edificio de calle Bandera fue de alto impacto. Inolvidable.
Paula.cl
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