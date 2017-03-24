Martina Petric: El poder de una experta

Paula 1222. Sábado 25 de marzo de 2017.

¿Desde cuándo usas tintura en tu pelo?

Me teñí el pelo por primera vez como a los 15 años, rojo porque era punky en ese tiempo. Pero recién hace como 2 meses me lo decoloré para tenerlo rosado; tenía miedo porque pensaba que el pelo se me iba a secar mucho, que me iba a quedar feo, pero me lo he cuidado bien.

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¿Cuál es tu rutina de cuidado para mantener el color?

Tengo que usar productos especiales para el pelo teñido como EverPure Moisture L'Oréal Paris Hair Expertise, que hace que me dure más el color del pelo y tiene aceites botánicos de romero por lo que tiene súper rico olor.

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¿Cuál es tu secreto para que se vea así de bien?

Desde que lo tengo rosado tengo que cuidarme mucho por la hidratación, porque se reseca harto y la idea es que se vea un pelo brillante y bonito. Mi secreto es ocupar productos adecuados para mi tipo de pelo que está teñido y decolorado, como EverPure Moisture. Además no me lo peino mucho, me lo dejo así como está, lo más importante es nunca usar secador de pelo y echarme aceite de coco en las puntas.

¿Por qué prefieres productos sin sulfatos?

Desde que me decoloré el pelo, me fijo en las etiquetas de los productos y en que no tengan sulfatos, porque así son menos agresivos: me cuidan mucho mejor el color del pelo y mantienen el brillo natural.

Everpure Moisture de L'Oréal Paris Hair Expertise

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Sistema cuidado del color anti desvanecimiento. Protege y cuida,preservando la pureza del color por hasta 32 lavados. Su fórmula revitalizante sin sulfatos hidrata profundamente el cabello tinturado, mientras el aceite botánico de romero deja el cabello suave y brillante. www.hairexpertise.cl