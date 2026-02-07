SUSCRÍBETE POR $1100
    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    En tiempos donde las industrias beauty, wellness y fitness convergen para buscar el balance entre verse y sentirse bien, te contamos sobre esta tendencia que junta las tres áreas en una sola.

    Por 
    Fernanda Marabolí

    Cada vez es más común el interés que tenemos como sociedad por trabajar en optimizar y sacar el mayor rendimiento a nuestra salud y bienestar, tanto interior como exterior. Una pregunta común es “¿cómo vivir más años, pero con una mejor calidad de vida?“. La respuesta a esta pregunta llega precisamente en lo que propone la tendencia del biohacking.

    Traducido como “piratería corporal” o simplemente “hackeo biológico”, este movimiento busca mejorar el funcionamiento del cuerpo humano a través de la evaluación de biomarcadores como la masa corporal, presión arterial, pulsaciones cardíacas, saturación de oxígeno en descanso o glucemia basal, además de hábitos cotidianos. Estos datos, una vez analizados rigurosamente, permiten identificar deficiencias específicas que pueden ser tratadas con metodologías que van desde la implementación de nuevos hábitos, hasta utilización de tecnología de punta como cámaras hiperbáricas, por ejemplo. El foco busca determinar dónde estamos y hacia dónde queremos ir con nuestra salud.

    La implementación de etos métodos de cuidado es más común de lo que creemos. Algunos ejemplos de biohacking son el consumo de suplementos nutricionales y vitaminas, el cuidado del círculo circadiano o higiene del sueño, la implementación de dietas con enfoque nutricional para mejorar el consumo de fibra y proteína, entre otros.

    Si hablamos del uso de tecnología para el biohacking, nos encontramos con métodos como crioterapia, luz infrarroja para la inflamación, cámaras hiperbáricas para respirar oxígeno puro, el uso de sueros intravenosos y el estudio epigenético que determina cómo el ambiente y nuestro estilo de vida afecta la expresión de nuestros genes.

    Lo que hay que tener en cuenta

    Más allá de la utilización de tecnología, son muchos los especialistas y practicantes de esta tendencia que proponen que, la base del éxito del biohacking se encuentra precisamente en el compromiso con el deporte y la alimentación consciente.

    Esto quiere decir que, tanto el ejercitarse como comer de forma balanceada, no son opcionales si se busca someterse a tratamientos de hackeo biológico, sino que deben de ser complementarios para maximizar o incluso ver los resultados de estas herramientas.

    Otro factor para tener en consideración cuando se busca aplicar el biohacking a nuestras vidas es mantener el balance y no obsesionarse con la búsqueda de un ideal o la perfección, lo importante es enfocarse más en cómo vivir mejor, que en cómo vivir más. Por eso mismo, la clave está en los hábitos de base, pues son de fácil acceso y están verdaderamente bajo nuestro control.

    A través de un artículo publicado en Vogue, expertos señalan que, además del cuidado de la alimentación, la práctica de ejercicios isométricos, compuestos y de HIIT ayudan a incrementar la masa muscular y ósea, así como también contribuyen a mejorar nuestras conexiones neuronales.

    Asimismo, mencionaron que la exposición a luz del amanecer y el atardecer podría ser tan beneficiosa como la terapia de luz infrarroja.

    En momentos donde la vida va rápido y todos parecemos sentir el estrés de diversos ambientes y en variados niveles, se precisa buscar el bienestar, sea de la forma que sea, cuidando desde nuestra salud mental hasta nuestra salud física, es por eso que no está de más partir siempre por cuidar nuestros hábitos y quizás implementar algunos nuevos.

