Datos Paula: Maquillaje en barra, práctico, versátil y siempre a mano

Para quienes buscan soluciones simples pero efectivas, el maquillaje en barra se ha convertido en un gran aliado. Es fácil de aplicar, no requiere brochas (aunque puedes usarlas si prefieres) y cabe perfecto en la cartera. Ideal para usar camino al trabajo, en el auto o metro: una rutina de belleza on the go, sin complicaciones.

Desde sets esenciales hasta fórmulas híbridas que mezclan color y cuidado, seleccionamos tres marcas chilenas que apuestan por este formato práctico y versátil, pensado para acompañar el ritmo del día a día.

1. OKWU: los sticks esenciales

OKWU nace de la visión de la reconocida maquilladora chilena Tere Irarrázabal, con el propósito de acercar el maquillaje a las personas y simplificar tanto su elección como su uso diario.

La propuesta de la marca se basa en una belleza esencial: productos simples, fundamentales y cuidadosamente seleccionados, inspirados en la naturaleza, en las formas orgánicas, sus texturas y tonalidades. Luces, sombras y colores.

Para hacer más simple el maquillaje diario, OKWU creo un set de los 5 esenciales en barra. Con ellos, podrás tener un maquillaje completo con todo lo que necesitas. El set incluye: primer, contorno, rubor, iluminador y un producto innovador que le entrega a la piel un glow natural.

En okwu.cl

2. ASIA: cuidado de la piel y color

Asia nació con el propósito de acercar el cuidado de la piel a más mujeres, sin importar su edad o tipo de piel. Partieron hace cinco años formulando y produciendo su propia línea de skincare en Chile y, hace un tiempo, el interés por el maquillaje las llevó a explorar nuevas fronteras y colaborar con laboratorios internacionales.

Hoy, tras participar en ferias especializadas en distintas partes del mundo, desarrollan parte importante de sus productos en Corea, integrando innovación cosmética asiática con la experiencia local.

Con el fin de mezclar los beneficios del skincare y el maquillaje, en ASIA crearon la linea skin makeup. Si eres de las personas que quiere un producto de maquillaje que sirva para todo, te encantará el multistick: una barra de maquillaje para labios, mejillas y rostro que viene en tres colores diferentes.

En asiaskincare.cl

3. Flairnation: barras de maquillaje versátiles

Lanzada a fines de 2024, Flair Nation busca simplificar la rutina de belleza con una propuesta de productos híbridos que combinan maquillaje y skincare en un solo paso. Cada fórmula está diseñada para ser funcional, inclusiva y eficaz, con ingredientes potentes pero simples, pensados para adaptarse a distintos tipos de piel.

Sus texturas ultraligeras se funden fácilmente y activan la luminosidad natural del rostro, sin necesidad de cubrirlo. Además, todos sus productos son construibles y compatibles, permitiendo crear combinaciones personalizadas que se integran fácilmente con lo que ya usas.

Uno de los productos más famosos de esta marca son los All Over Sticks: barras de maquillaje, con aceites naturales y ácido hialurónico, que abarcan 5 tonos universales. Esta fórmula pensada para usar en cara, labios y párpados, vienen con un brocha incluida para facilitar su uso. Si quieres incluir estos productos en los pasos más básicos de tu rutina de maquillaje, te recomendamos el Set Beautiful & Simple que incluye una barra en tono bronzer y otro de rubor.

En flairnation.cl