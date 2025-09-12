SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

En septiembre –dice la autora de esta columna– la comida es más que alimento: es historia compartida, risas y cuecas improvisadas. Reducirla a un número de calorías a números es mutilar lo humano.

Carolina MelcherPor 
Carolina Melcher

Cada septiembre pasa lo mismo. En cuanto se acerca el “18”, los medios y las redes sociales se llenan de las mismas frases que no se cansan de repetir año tras año:

“¿Cuántas calorías tiene una empanada?”, “para quemar los cinco choripanes que comiste, tienes que pedalear tres horas”, “receta de empanadas fit para no salirte de la dieta durante este 18”, o el video que se hizo viral el año pasado, donde algunos profesionales de salud recomendaban bailar cueca y jugar juegos típicos para quemar calorías.

Por favor, voy a dejar toda la formalidad de lado porque ahora más que nunca el llamado es claro: paremos la tontera. El “18” no es cualquier fecha o celebración: es identidad, memoria, música, olor a carbón, sobremesas eternas y bailes que nos recuerdan nuestra infancia. Es una fiesta que comienza a planificarse con semanas de antelación y que puede durar varios días. Pero en vez de hablar de lo que significa sentarse juntos en una mesa, compartir, reír, abrazarse y cantar, nos bombardean con tablas de calorías y advertencias disfrazadas de “salud”. Y déjenme decirlo como nutricionista especialista en problemas alimenticios: eso que disfrazan de cuidado, no es cuidado. Es control.

Se dice que “la gente tiene derecho a saber qué come”. Correcto. Pero cuando la “información” se reduce a contar calorías, deja de ser educación y se convierte en un arma de vigilancia. El mensaje es siempre el mismo: tu cuerpo es un problema que hay que corregir.

Y ojo: no solo es absurdo, también es peligroso. Prohibir despierta más deseo; el deseo acumulado termina en sobreingestas y atracones; y los atracones, en descompensaciones graves. En personas con diabetes, por ejemplo, un ciclo de restricción-exceso puede llevar a hiperglucemias peligrosas y hasta riesgo de caer hospitalizados. Lo que se presenta como prevención termina siendo el gran detonante.

Lo más grave es que este discurso se enreda con el miedo a engordar, y de pronto mucha gente empieza a esquivar celebraciones por temor a “perder el control”. Así, no somos nosotros quienes decidimos con quién compartir, a qué fiesta ir o si disfrutar de la comida, sino ese miedo disfrazado de prudencia. Pero ojo: esa soledad maquillada de autocontrol también enferma, porque somos seres sociales, necesitamos comunidad y pertenencia. Y si hay una fecha donde eso se siente con más fuerza, es en las Fiestas Patrias.

¿Te suena la frase “ya rompí la dieta, mejor me como todo”? Ese pensamiento nace de la cultura de dietas. Y es un círculo vicioso que daña cuerpo y mente. La salida no está en más control, sino en construir una relación sana con la comida: comer con conciencia, sin culpa y entendiendo que la mesa es un espacio de goce, historia y vínculo.

Como explica la psicóloga Fernanda Mena, especialista en trastornos alimentarios y cofundadora de la clínica Libre Vivir: “La comida es mucho más que calorías: es un puente que nos conecta con otros, refuerza la pertenencia, la identidad cultural y la memoria afectiva. Los alimentos festivos evocan recuerdos familiares y nos recuerdan que, en las celebraciones, la comida no es un enemigo sino un vehículo de unión y disfrute”.

Una empanada en septiembre no es solo harina y fritura: es infancia, carcajadas, cuecas improvisadas y un pedazo de memoria colectiva. Un vaso de vino no es “calorías vacías”: es la excusa para brindar bajo una ramada llena de amigos. Reducir todo eso a números es mutilar lo humano.

Este septiembre, digámoslo fuerte: ¡basta de discursos culposos! La salud no se construye desde el miedo ni desde la calculadora, sino desde la confianza, la compañía y el disfrute. Porque en Chile la mesa no es un campo de batalla: es el corazón de la celebración. Y eso vale infinitamente más que cualquier tabla de calorías.

Más sobre:Vida sanaNutriciónFiestas patriasEmpanada

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Asamblea General de la ONU aprueba declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamas

Super de Pensiones publica norma sobre licitación de la administración de carteras de inversión del Fondo Autónomo

Nepal designa a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como primera ministra

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

3.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego por ProCultura
Chile

Fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego por ProCultura

Dictan primera condena por robo con violencia en modalidad “turbazo”

Fenats Nacional exige al Minsal la destitución del director del Servicio de Salud de Osorno y no descarta acciones contra Aguilera

Super de Pensiones publica norma sobre licitación de la administración de carteras de inversión del Fondo Autónomo
Negocios

Super de Pensiones publica norma sobre licitación de la administración de carteras de inversión del Fondo Autónomo

Thought Leaders 100: quiénes son los ejecutivos y compañías que lideran la transformación empresarial del país

Quién está detrás de Pisco Republicano: el producto que irrumpió en el debate presidencial

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Elche por la liga española
El Deportivo

En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Elche por la liga española

Lucas Assadi cuestiona la programación de la Supercopa entre la U y Colo Colo: “Nos pareció raro”

Hasta con fotógrafos para consultas forenses: las extremas medidas de seguridad para visar la Supercopa de las pérdidas

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin
Mundo

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Asamblea General de la ONU aprueba declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamas

Nepal designa a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como primera ministra

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté