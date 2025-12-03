VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola

    Catalina siempre soñó con ser madre, por lo que decidió emprender sola ese camino. Entre miedos, prejuicios, apoyos inesperados y una historia de amor que se vuelve libro, relata cómo eligió a su hija antes incluso de conocerla y cómo construyó, a su manera, una familia plena y feliz.

    Por 
    Catalina Salinas

    Siempre quise ser mamá. Siempre.

    Desde muy chica me imaginaba cómo sería mi vida con hijos. Me veía en el auto con música fuerte y varios niños atrás cantando y gritando. Soy la tercera de cuatro hermanos y siempre sentí que faltaba ruido en mi casa, me faltaba gente.

    Me acuerdo que una vez en el colegio la profesora nos preguntó: ¿Qué quieren ser cuando grandes? Y mis compañeras contestaron: abogada, doctora, arquitecta y así. Cuando llegó mi turno, contesté: mamá.

    Los años pasaron y tuve algunas relaciones importantes, pero por distintas razones no funcionaron. Me fui de viaje 14 meses sola, con una mochila y sin pasaje de vuelta. Recorrí muchos países, conocí amigos que tengo hasta el día de hoy, aprendí a bucear, hice voluntariado y gocé cada momento.

    Soy una afortunada de la vida y estoy muy consciente de eso. Tengo un trabajo estable, amigos increíbles y una familia unida, pero cuando cumplí 30 años sentí ese “fantasma” del reloj biológico. Hablé con mi familia porque quería congelar óvulos y poder tener paz mental con respecto a ese tema. La respuesta fue: “Dale una oportunidad al amor”.

    Años después, estaba en la misma situación y cuando fui a un control con el ginecólogo, me recomendó a un especialista que me podía ayudar. Ese mismo año hice el procedimiento y el fantasma se fue.

    Pasó el tiempo y estaba en un muy buen momento de mi vida cuando el fantasma volvió. Pero esta vez, no lo pude alejar. Es difícil de explicar, pero era un pensamiento que estaba constantemente detrás de mi mente, siempre presente, siempre acechándome.

    Finalmente, después de mucha reflexión y con la mayor responsabilidad posible, decidí tratar de ser mamá mediante donante de esperma. Mi doctor, que fue el mismo con el que había congelado óvulos años atrás, me explicó cómo era el procedimiento y los pasos a seguir. No conocía a nadie que lo hubiera hecho, pero sentía que me debía a mí misma, al menos, intentarlo.

    Le conté a mi familia porque necesitaba saber si me iban a apoyar y aceptar, sabía que ser mamá sola era muy difícil. La respuesta hasta el día de hoy me emociona.

    Cuando me dieron la noticia de que había funcionado el tratamiento, no lo podía creer. Era surreal, como si fuera un sueño. Una mezcla entre pánico y felicidad.

    Estaba tan contenta, pero tan asustada por lo que venía. No sabía cómo el resto lo iba a tomar, pensé que me tratarían de loca, de irresponsable, de egoísta y quién sabe qué más. Estaba esperando lo peor.

    Pero, para mi sorpresa, me encontré con una apertura increíble. A cada persona que le conté que estaba esperando guagua y de la forma que lo hice, me felicitó con mucha calidez, empatía y asombro.

    Me sorprendió también la cantidad de mujeres mayores que se acercaron para contarme sus propias historias y decirme que, si esta opción hubiera existido cuando ellas eran jóvenes, habrían hecho lo mismo.

    Pero no todo ha estado exento de dificultades. Desde septiembre de 2022, la nueva ley indica que, en el caso de madres solteras, el primer apellido tiene que ser por obligación el de la madre y el segundo apellido el que elijas. Yo quería que mi hija tuviera como primer apellido el que tienen mis medias hermanas mayores y, como segundo, el mío. Por lo tanto, tenía que invertir el orden.

    Junto con abogados, enviamos una solicitud de cambio de apellido, ya que cumplíamos con los requisitos que la ley exige. Pero la jueza lo rechazó, pues, según ella, mi dinámica familiar consideraba que mi hija debía decidirlo cuando tuviera la edad suficiente. Incredulidad total.

    Nunca he sentido vergüenza de mi decisión y tampoco se me ocurrió inventar alguna historia, ni al mundo y menos a la Delfina, de cómo había nacido. Desde que supe que estaba esperando guagua, empecé a buscar información sobre cómo contarle. Quería, como cualquier mamá primeriza, estar preparada e informada.

    Con el tiempo, decidí que la mejor forma era a través de un cuento infantil. Algo que pudiera leerle desde muy chica y que ilustrara de forma simple esta decisión. Una historia que pudiera explicarle, a medida que fuera creciendo y de forma orgánica, el por qué su familia es diferente a otras y que no tiene nada de malo.

    Pero no encontré nada disponible que me hiciera sentido, así que, sin ninguna experiencia previa y sin saber nada del rubro, decidí escribirle un libro.

    En un principio, me enfoqué mucho en cómo creía que tenían que ser los libros de niños: animales, rimas, dibujos infantiles, moralejas o canciones. Y un día, mientras me estaba quedando dormida, las palabras fluyeron y escribí el borrador. Así nació “Delfina, yo te elegí”. Totalmente autogestionado, independiente y autofinanciado.

    Con este libro, espero poder plasmar ese deseo tan profundo e íntimo, el anhelo del alma que es el querer ser madre. Es, básicamente, una conversación entre mi hija y yo y estoy feliz de poder compartirla.

    “Delfina, yo te elegí” está pensado para que un adulto se lo lea a un niño. La idea es poner sobre la mesa el tema, abrir la conversación y que de forma natural vayan saliendo las preguntas que al niño se le vayan ocurriendo. Y a su vez, el adulto pueda contestar lo que él o ella estime conveniente. No quería dirigir la conversación a ninguna parte en particular, no me interesaba entrar en detalles específicos del procedimiento o algún tecnicismo que, en mi opinión, solo iban a complejizar la historia. Simple, honesto, orgánico.

    Me gustaría poder transmitir que la vida es impredecible, que lo distinto o inusual no tiene que ser menos feliz y satisfactorio. Y si este libro le sirve a una persona, entonces es un éxito.

    Me siento orgullosa de lo que logramos, estoy agradecida de todos aquellos que participaron de este sueño y por, sobre todo, las respuestas positivas que he recibido y las respuestas de mi propia Delfi que me pide que se lo lea todas las noches.

    No tendré la vida que imaginaba, pero tengo una vida que me hace inmensamente feliz.

    • El libro “Delfina, yo te elegí” se encuentra disponible y lo puedes adquirir aquí.
    Más sobre:AmorHablemos de amormaternidadser madre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ventas de autos nuevos se recuperan en noviembre gracias al segmento SUV

    “Malvado y repugnante”: la molestia de Sabrina Carpenter con el gobierno de Trump por el uso no autorizado de su música

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Regiones de O’Higgins y Valparaíso: declaran alerta roja en las comunas de Las Cabras y Olmué por incendios forestales

    Raúl Soto, el nombre que asoma como nuevo presidente del PPD

    TikTok anuncia su primer proyecto en América Latina por más de US$37.000 millones

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    4.
    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    5.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Cobreloa por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Cobreloa por TV y streaming

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Regiones de O’Higgins y Valparaíso: declaran alerta roja en las comunas de Las Cabras y Olmué por incendios forestales
    Chile

    Regiones de O’Higgins y Valparaíso: declaran alerta roja en las comunas de Las Cabras y Olmué por incendios forestales

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Raúl Soto, el nombre que asoma como nuevo presidente del PPD

    Ventas de autos nuevos se recuperan en noviembre gracias al segmento SUV
    Negocios

    Ventas de autos nuevos se recuperan en noviembre gracias al segmento SUV

    TikTok anuncia su primer proyecto en América Latina por más de US$37.000 millones

    Transvip se adjudica licitación para ser parte del transporte del Aeropuerto de Santiago por los próximos cinco años

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año
    Tendencias

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Torrent por la segunda ronda de la Copa del Rey
    El Deportivo

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Torrent por la segunda ronda de la Copa del Rey

    Dirigente de Peñarol se resigna al retorno de Brayan Cortés a Colo Colo: “99% que no sigue en el club”

    Nuevo reconocimiento para Erick Pulgar: volante de Flamengo es incluido en equipo ideal de la Copa Libertadores

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    “Malvado y repugnante”: la molestia de Sabrina Carpenter con el gobierno de Trump por el uso no autorizado de su música
    Cultura y entretención

    “Malvado y repugnante”: la molestia de Sabrina Carpenter con el gobierno de Trump por el uso no autorizado de su música

    Spotify 2025 en Chile: Kidd Voodoo es el artista chileno más escuchado y el reggaetón el género más popular

    Devoción por Toy Story 3, desprecio por Paul Dano: la curiosa lista de Tarantino con las mejores cintas del siglo XXI

    Reino Unido: El giro a la derecha de los laboristas, una “decepción inmensa” para muchos partidarios
    Mundo

    Reino Unido: El giro a la derecha de los laboristas, una “decepción inmensa” para muchos partidarios

    Tribunal Constitucional de Polonia ilegaliza al Partido Comunista

    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia
    Paula

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi desición de ser madre sola

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”