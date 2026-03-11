Hummus de palta
Cremoso, fresco y lleno de sabor. Esta versión del hummus mezcla la suavidad de los garbanzos con la cremosidad de la palta, creando un dip perfecto para untar.
Receta para 10 personas.
Ingredientes:
1 taza de garbanzos.
3 cdas. de tahine.
2 ajos.
1/2 taza del jugo de cocción de garbanzos.
1/2 taza de aceite de oliva.
2 paltas.
Sal a gusto.
Pimienta a gusto.
Aceite de sésamo para decorar.
Sésamo tostado para decorar.
Preparación:
1. Dejar remojando los garbanzos en agua fría de una noche para otra. Cocerlos desde agua fría y, cuando estén blandos, dejar enfriar y colar.
2. Poner en una procesadora de alimentos los garbanzos con el tahine, el ajo, el jugo de garbanzos reservado, el aceite de oliva y las paltas, una vez que esté todo procesado poner en un pocillo.
3. Decorar con el aceite y las semillas de sésamo.
