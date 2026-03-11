Hummus de palta

Receta para 10 personas.

Ingredientes:

1 taza de garbanzos.

3 cdas. de tahine.

2 ajos.

1/2 taza del jugo de cocción de garbanzos.

1/2 taza de aceite de oliva.

2 paltas.

Sal a gusto.

Pimienta a gusto.

Aceite de sésamo para decorar.

Sésamo tostado para decorar.

Preparación:

1. Dejar remojando los garbanzos en agua fría de una noche para otra. Cocerlos desde agua fría y, cuando estén blandos, dejar enfriar y colar.

2. Poner en una procesadora de alimentos los garbanzos con el tahine, el ajo, el jugo de garbanzos reservado, el aceite de oliva y las paltas, una vez que esté todo procesado poner en un pocillo.

3. Decorar con el aceite y las semillas de sésamo.