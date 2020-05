Qué es el gokotta y cómo implementarlo para sacarle el máximo provecho a las mañanas

En Google la frase “rutina matutina de personas exitosas” arroja más de 130.000 resultados. Y muchos de ellos tienen algo en común. Desde Marie Kondo, pasando por Bill Gates, Barack Obama, Oprah y Anna Wintour, mujeres y hombres exitosos de todas las áreas del conocimiento, los negocios y la política, se levantan temprano.

Pero no se trata simplemente de levantarse antes de que salga el sol y empezar con la rutina. Quienes eligen madrugar convierten las mañanas en un ritual de productividad que genera un contexto positivo para todo el resto del día. Y esa es precisamente la propuesta del Gokotta. Esta palabra escandinava puede traducirse literalmente como levantarse temprano para escuchar a los pájaros cantar. Pero incluso si nuestra primer actividad del día no implica salir de la casa, la invitación del Gokotta sigue en pie: conectarnos con nosotros mismos y la naturaleza.

Bill Gates, por ejemplo, inicia sus mañanas con ejercicio y meditación al igual que Oprah y Anna Wintour, quien parte el día con una hora de tenis, religiosamente. La propuesta del Gokotta –y que miles de personas exitosas ya implementan en sus vidas— es que las primeras horas o incluso minutos de la mañana sean dedicados a una actividad para uno mismo.

A diferencia de otros conceptos que hemos adoptado de culturas extranjeras, el Gokotta tiene una base en la biología. De acuerdo con estudios publicados por la Fundación Americana de Sueño, nuestros cuerpos responden a la luz de la mañana que funciona activando nuestro reloj biológico o reloj circadiano. Esto hace que aumenten las hormonas que promueven un estado de alerta en nuestro organismo, generando más y mayor actividad durante esos momentos de la jornada. Y al contrario, durante la noche, quienes se han levantado temprano tienden a tener un mejor descanso, ya que sus ritmos circadianos se vuelven más lentos y más propensos al sueño con la oscuridad.

Por todas estas razones es que el autor del libro The Miracle Morning, Hal Elrod ,quien ha vendido casi un millón de copias de su libro en Amazon y se encuentra dentro de los autores más leídos de la plataforma de ventas por internet, dedicó todo un título a la idea de desarrollar buenas rutinas durante la mañana. La premisa de su libro es sencilla: de todos los hábitos que podemos aprender de gente exitosa y feliz, levantarse temprano y tener una rutina productiva en la mañana no es simplemente una más de esas prácticas. Es la más importante de todas. Porque genera el contexto para todo el resto del día y porque incluso si todo lo que ocurre después de esas primeras horas o minutos de la mañana está fuera de nuestro control y no resulta como habíamos planificado, al menos tuvimos una pequeña porción del día en la que pudimos hacer algo positivo por nosotros mismos. Y Hal Elrod es claro: a lo largo de todo su libro repite que no debemos subestimar el poder de una rutina milagrosa en la mañana.