Nuestras lectoras preguntan: ¿Cómo se relaciona el olor con el amor?

LA PREGUNTA:

“Me da mucha curiosidad saber qué representa el olor de otro a nivel emocional o psicológico. Un día me di cuenta que mi pareja me estaba oliendo el pelo y fue en ese momento que me di cuenta que estaba enamorado de mí, lo sentí no más. Y a mí también me pasa, me descubro respirándolo, me siento feliz y más cerca de él. ¿Qué significa esto de oler a otro? ¿Por qué lo hacemos?”

Paula, 40 años

LA RESPUESTA:

Los olores logran establecer una forma de comunicación entre las personas y animales que permite reconocerse y sentirse atraídos (o, todo lo contrario). Los mensajeros de esta información son las feromonas, sustancias químicas que transmiten estas señales con las que atraemos a otros. “Se puede sentir atracción hacia otra persona gracias a estos químicos. Las feromonas encuentran en la orina, la saliva, el sudor y la piel; por lo que se puede decir que si olor del otro nos atrae o repele, es algo absolutamente biológico. Gracias a la afinidad de sus feromonas es que podríamos decir que el amor entra por el olor”, explica la psicóloga transpersonal especialista en terapia de parejas, Claudia Pinto Rebello.

Sin embargo, la química no lo es todo. Puede ser la puerta de entrada, pero no asegura el éxito en un vínculo afectivo. “Puede ocurrir que la química que se da entre dos personas de manera inicial se pierda por la influencia del factor cognitivo, es decir, por las creencias, los juicios, lo estereotipos sociales, o por las influencias de la opinión de las personas cercanas, círculo social y/o familiar. La afinidad entre dos personas se puede dar más allá de las feromonas, por intereses comunes, sintonía en lo intelectual, etc.; pero generalmente, prima la fuerza de la biología en las relaciones de amor duraderas”, explica la psicóloga.

Excitación olfativa

El término feromona viene de la raíz griega ‘pherein’ que significa transferir y ‘hormone’, excitar, por lo que puede decirse que las feromonas ‘llevan excitación’. Y claro, son capaces de modificar el comportamiento de quien las percibe. “Las feromonas juegan un papel interesante en la disponibilidad y/o compatibilidad sexual. También lo hace en comunicar estados de ánimo y salud. Estudios han detectado que el sentido del olfato es más agudo en la mujer que el hombre y aumenta durante el periodo ovulatorio. Se ha demostrado que las mujeres son afectadas por feromonas de hombres y mujeres, por ejemplo, cuando la mujer inhala la esencia masculina puede regular su ciclo menstrual, disminuir su estrés y aparece una sensación de bienestar y relajo. En tanto que al inhalar esencia femenina logra menstruar al mismo tiempo. De ahí que tengamos los ciclos al mismo tiempo con nuestras amigas o compañeras de trabajo, por ejemplo”, detalla la especialista.

Lo anterior explica lo que plantea la lectora cuando dice que se siente más feliz y cerca de su pareja cuando se descubre ‘respirándolo’. “Esta es la razón por la que instintivamente dentro de la relación de pareja, buscamos el olor del pecho y cuello del otro, surge ahí un relajo, un espacio natural de agradable cobijo emocional. En el sexo, las feromonas representan una especie de instinto animal en las personas. Cuando la mujer está ovulando, por ejemplo, a su pareja le resulta más atractiva al percibir su olor, despertando una sensación placentera”, agrega Claudia.