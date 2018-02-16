Paula.cl

Para 4 personas

20 ostiones frescos y en sus conchas

Agua hirviendo

100 g de panceta o tocino ahumado, en tiras muy finas

2 cucharadas de mantequilla

3 tazas de julianas finas de puerros o cebollines

Sal y pimienta negra, recién molida

1/2 taza de pan rallado

1/2 taza de queso parmesano, rallado fino

2 cucharadas de perejil, picado fino

Sal gruesa (optativo)

Cascos de limón para acompañar

1. Lavar bien los ostiones bajo el chorro de agua fría, lavarlos cuidadosamente para eliminar toda la arena y reservar en el refrigerador.

2. Calentar un sartén a fuego medio-alto, agregar la panceta o tocino y cocinar 4-5 minutos a hasta que esté crujiente. Agregar la mantequilla y las julianas de puerros o cebollines y cocinar, revolviendo, 5-8 minutos más. Sazonar con sal y pimienta, retirar del fuego y dejar enfriar.

3. En un bol colocar el pan y queso rallado; agregar el perejil y revolver hasta mezclar.

4. Precalentar el grill del horno (calor arriba). En las conchas reservadas distribuir la mezcla de panceta y puerros fría, agregar encima las machas reservadas y espolvorear con la mezcla de pan y queso.

5. En una lata de horno colocar los ostiones rellenos, hornear bajo el grill del horno 3-4 minutos o hasta dorar ligeramente y retirar del horno.

6. Si desea, en 4 platos individuales colocar sal gruesa y distribuir encima los ostiones a la parmesana con panceta y julianas de puerros. Servir de inmediato acompañados de cascos de limón.