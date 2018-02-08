Pisco sour de limón de pica granizado
Paula.cl
Para 6 personas
9 limones de pica, lavados
1/2 botella (375 ml) de pisco de 35°
1 taza (240 ml) de jarabe de goma o a gusto
1 trozo de jengibre (opcional)
1. Cortar en cuartos y eliminar las semillas.
2. En la licuadora colocar de a pocas cantidades los limones, jengibre, pisco y jarabe de goma; licuar hasta que la mezcla esté homogénea. Repetir el mismo procedimiento con el resto del limón, pisco y jarabe de goma.
3. En un recipiente de vidrio, verter la mezcla anterior y congelar en el freezer durante la noche.
4. Retirar el pisco sour del freezer y, si la mezcla estuviera muy congelada, con un cuchara o tenedor raspar y distribuir en vasos altos. Servir de inmediato.
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