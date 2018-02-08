Pisco sour de limón de pica granizado

Paula.cl

Para 6 personas

9 limones de pica, lavados

1/2 botella (375 ml) de pisco de 35°

1 taza (240 ml) de jarabe de goma o a gusto

1 trozo de jengibre (opcional)

1. Cortar en cuartos y eliminar las semillas.

2. En la licuadora colocar de a pocas cantidades los limones, jengibre, pisco y jarabe de goma; licuar hasta que la mezcla esté homogénea. Repetir el mismo procedimiento con el resto del limón, pisco y jarabe de goma.

3. En un recipiente de vidrio, verter la mezcla anterior y congelar en el freezer durante la noche.

4. Retirar el pisco sour del freezer y, si la mezcla estuviera muy congelada, con un cuchara o tenedor raspar y distribuir en vasos altos. Servir de inmediato.