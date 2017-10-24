Ponche de primavera
Paula.cl
Ingredientes:
750 cc de vino chardonnay
560 g de duraznos en almíbar, en cubitos
10 g de té Earl Grey, para infusionar
300 cc de agua caliente
250 cc de miel de abeja
200 cc de jugo de limón,
2 limones, en rodajas
Flores comestibles
1 kg de hielo, en cubos
Amigos para tomar y celebrar en conjunto.
Preparación:
1. Infusionar el té en agua caliente y dejar enfriar, colar y reservar.
2. Exprimir 250 cc de jugo de limón fresco.
3. En una ponchera servir hielos + chardonnay + duraznos + té + miel de abeja + jugo de limón y limones cortados en medialunas y revolver, diluyendo bien la miel y mezclando todos los ingredientes con un cucharón.
4. Decorar con más limones y flores comestibles para celebrar la belleza de la vida.
5. Servir con una sonrisa y mucho amor. ;)
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