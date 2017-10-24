SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Ponche de primavera

    Por 
    Isabella Jacob / Receta: Chabi Cádiz / Fotografía: Carolina Vargas/ Producción: Carla Fogliatti
    ponche receta

    Paula.cl

    Ingredientes:

    750 cc de vino chardonnay

    560 g de duraznos en almíbar, en cubitos

    10 g de té Earl Grey, para infusionar

    300 cc de agua caliente

    250 cc de miel de abeja

    200 cc de jugo de limón,

    2 limones, en rodajas

    Flores comestibles

    1 kg de hielo, en cubos

    Amigos para tomar y celebrar en conjunto.

    Preparación:

    1. Infusionar el té en agua caliente y dejar enfriar, colar y reservar.

    2. Exprimir 250 cc de jugo de limón fresco.

    3. En una ponchera servir hielos + chardonnay + duraznos + té + miel de abeja + jugo de limón y limones cortados en medialunas y revolver, diluyendo bien la miel y mezclando todos los ingredientes con un cucharón.

    4.  Decorar con más limones y flores comestibles para celebrar la belleza de la vida.

    5.  Servir con una sonrisa y mucho amor.  ;)

    Más sobre:RecetaChabi CádizPONCHE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sobre cómo terminé en una fiesta con Paris Hilton

    Diputados republicanos transmiten a La Moneda malestar por el rol de Alejandro Irarrázaval

    Segundo Piso no se inhibe de la acción política y recibe a Demócratas tras definición del rol de Interior

    Cómo la investigación contra la mafia china terminó vinculando a Kaminski en la operación Rey David

    Las razones tras la decisión del Kremlin de reforzar la seguridad de Putin

    Ambos republicanos: los posibles sucesores de Ugarte y De la Maza en el concejo municipal de Las Condes

    Lo más leído

    1.
    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Servicios

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    Comienzan pagos del Bono de Invierno 2026: revisa quiénes reciben los $81 mil

    Comienzan pagos del Bono de Invierno 2026: revisa quiénes reciben los $81 mil

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026
    Chile

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    Diputados republicanos transmiten a La Moneda malestar por el rol de Alejandro Irarrázaval

    Segundo Piso no se inhibe de la acción política y recibe a Demócratas tras definición del rol de Interior

    Ministro Campos califica como “deplorable” decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional
    Negocios

    Ministro Campos califica como “deplorable” decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional

    La confianza detrás de la ingeniería

    Carlos Urrutia y los planes del neobanco británico Revolut: “La pregunta, más que si vamos a entrar a Chile, es cuándo”

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel
    Tendencias

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Cómo se hizo el vestido “de película” que Sabrina Carpenter lució en la Met Gala 2026

    Actas de directorio, computadores requisados y gerentes declarando hace meses: el allanamiento al CDA que remece a la U
    El Deportivo

    Actas de directorio, computadores requisados y gerentes declarando hace meses: el allanamiento al CDA que remece a la U

    La marca histórica que anotó Alexis Sánchez con el gol que sacó al Sevilla de la zona de descenso

    Con Jannik Sinner y Aryna Sabalenka a la cabeza: las estrellas del tenis se rebelan por los premios de Roland Garros

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)
    Tecnología

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    ¿Es mejor que la original? El debate que abre El diablo viste a la moda 2
    Cultura y entretención

    ¿Es mejor que la original? El debate que abre El diablo viste a la moda 2

    Manuel Rodríguez, el Director Supremo: las 24 horas de caos en que el guerrillero tomó el mando de Chile

    La sinfonía todavía no termina: Megadeth enciende el Movistar Arena en su despedida de Chile

    Las razones tras la decisión del Kremlin de reforzar la seguridad de Putin
    Mundo

    Las razones tras la decisión del Kremlin de reforzar la seguridad de Putin

    El Gobierno proeuropeo de Rumania cae tras una moción de censura

    Canciller iraní viaja a China para abordar los lazos bilaterales y la situación en Medio Oriente

    Sobre cómo terminé en una fiesta con Paris Hilton
    Paula

    Sobre cómo terminé en una fiesta con Paris Hilton

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada