Ponche de primavera

Paula.cl

Ingredientes:

750 cc de vino chardonnay

560 g de duraznos en almíbar, en cubitos

10 g de té Earl Grey, para infusionar

300 cc de agua caliente

250 cc de miel de abeja

200 cc de jugo de limón,

2 limones, en rodajas

Flores comestibles

1 kg de hielo, en cubos

Amigos para tomar y celebrar en conjunto.

Preparación:

1. Infusionar el té en agua caliente y dejar enfriar, colar y reservar.

2. Exprimir 250 cc de jugo de limón fresco.

3. En una ponchera servir hielos + chardonnay + duraznos + té + miel de abeja + jugo de limón y limones cortados en medialunas y revolver, diluyendo bien la miel y mezclando todos los ingredientes con un cucharón.

4. Decorar con más limones y flores comestibles para celebrar la belleza de la vida.

5. Servir con una sonrisa y mucho amor. ;)