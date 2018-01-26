Tiradito de trucha y palta
Paula.cl
Para 2-4 personas
Ingredientes:
300 g de trucha o salmón, sin espinas, sin piel
Para la salsa:
1 cucharada de miel
1 naranja, su jugo y ralladura de 1/2 naranja
1 cucharadita de jengibre, rallado
1/4 taza (60 ml) de jugo de limón
1 cucharadita de aceite de sésamo
2 cucharadas de salsa de soya
1 ají guindilla, en rodajas finas
1 cucharada de aceite de oliva
Sal y pimienta
1 palta, en láminas
1/4 taza de hojas de melisa para decorar (opcional)
1. Con un cuchillo bien afilado cortar la trucha en láminas finas, reservar.
2. En un bol colocar la miel, jugo de naranja y su ralladura, jengibre, jugo de limón, aceite de sésamo, salsa de soya, ají y aceite de oliva; batir con un batidor de alambre hasta que esté homogéneo. Reservar.
3. En una fuente extendida de servir distribuir las láminas de trucha y palta intercaladamente. Encima verter el aliño reservado y decorar con las hojas de melisa. Servir de inmediato.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.