#Paula50: voz femenina
Paula.cl
De política, maternidad, trabajo, feminismo y de cómo ven al género femenino nos hablaron 14 destacadas mujeres chilenas, a quienes –junto a Colomba Films–, entrevistamos con motivo de los 50 años de Paula. Aquí, un adelanto.
Maquillaje: Carlos Pérez / Agradecimientos: Yves Saint Laurent.
Patricia Matte, socióloga
Carolina Schmidt, ingeniera comercial y ex ministra
Karol Cariola, diputada y matrona
Teresa Undurraga, empresaria
Colombina Parra, cantautora
Esperanza Cueto, abogada y presidenta de Comunidad Mujer
Susana Claro, ingeniera civil y PhD en Educación
Mahani Teave, pianista
Piedad Rivadeneira, diseñadora
Paulina Flores, escritora
Kika Neumann, diseñadora de moda
Daniela Vega, actriz.
Paulina García, actriz.
María Teresa Ruiz, astrónoma
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