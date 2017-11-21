Paula50: voz femenina

Paula.cl

De política, maternidad, trabajo, feminismo y de cómo ven al género femenino nos hablaron 14 destacadas mujeres chilenas, a quienes –junto a Colomba Films–, entrevistamos con motivo de los 50 años de Paula. Aquí, un adelanto.

Maquillaje: Carlos Pérez / Agradecimientos: Yves Saint Laurent.

Patricia Matte, socióloga

Carolina Schmidt, ingeniera comercial y ex ministra

Karol Cariola, diputada y matrona

Teresa Undurraga, empresaria

Colombina Parra, cantautora

Esperanza Cueto, abogada y presidenta de Comunidad Mujer

Susana Claro, ingeniera civil y PhD en Educación

Mahani Teave, pianista

Piedad Rivadeneira, diseñadora

Paulina Flores, escritora

Kika Neumann, diseñadora de moda

Daniela Vega, actriz.

Paulina García, actriz.

María Teresa Ruiz, astrónoma

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