A cinco días del cambio de mando: PC convoca a marcha por aniversario de la muerte de Gladys Marín

Crédito: Archivo Histórico – Cedoc Copesa. GLADYS MARIN - PARTIDO COMUNISTA - POLITICA - PC - EN LA MONEDA - ACTO POLITICO - POSANDO - SALUDANDO

A cinco días de que José Antonio Kast asuma la presidencia de la república, el Partido Comunista convocó a una romería para este sábado 7 de marzo en conmemoración de los 21 años del fallecimiento de la expresidenta y abanderada del PC, Gladys Marín.

De acuerdo a la convocatoria oficial, las actividades comenzarán a las 09:30 horas con la congregación de los asistentes y el inicio de una marcha que tendrá como punto de partida la intersección de las calles Santos Dumont con Avenida La Paz.

Desde ese punto, los asistentes avanzarán en dirección al norte para hacer su ingreso oficial a las 10:00 horas por la puerta principal del Cementerio General (Av. La Paz), donde la multitud se dirigirá hacia el memorial para dar inicio al acto central el cuál esta programado para ser a las 10:30 horas.

El acto central en el Cementerio General contará con la intervención del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien tomará la palabra frente a los asistentes.

Como es tradición en este homenaje anual, la organización ha extendido invitaciones a autoridades, familiares y representantes del cuerpo diplomático.

En esa línea, destaca la invitación cursada al actual embajador de Cuba en Chile, Óscar Cornelio Oliva .

E n las últimas semanas el PC ha reforzado los gestos a Cuba a raíz de la tensión con Estados Unidos. En ese marco, entre el 17 y el 22 de enero, Carmona y Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política de la colectividad, viajaron a la isla y sostuvieron encuentros con el presidente Miguel Díaz-Canel; con la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, y con el secretario de Organización y miembro del buró político del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales, entre otros dirigentes de la isla.

A su regreso a Chile, los representantes del PC presionaron públicamente para que el gobierno enviara ayuda humanitaria a la isla que atraviesa una de sus peores crisis.