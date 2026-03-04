SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    A cinco días del cambio de mando: PC convoca a marcha por aniversario de la muerte de Gladys Marín

    El homenaje contará con un discurso del timonel del partido, Lautaro Carmona y la presencia del embajador de Cuba.

    Por 
    Franco Cicchetti
    Crédito: Archivo Histórico – Cedoc Copesa. GLADYS MARIN - PARTIDO COMUNISTA - POLITICA - PC - EN LA MONEDA - ACTO POLITICO - POSANDO - SALUDANDO

    A cinco días de que José Antonio Kast asuma la presidencia de la república, el Partido Comunista convocó a una romería para este sábado 7 de marzo en conmemoración de los 21 años del fallecimiento de la expresidenta y abanderada del PC, Gladys Marín.

    De acuerdo a la convocatoria oficial, las actividades comenzarán a las 09:30 horas con la congregación de los asistentes y el inicio de una marcha que tendrá como punto de partida la intersección de las calles Santos Dumont con Avenida La Paz.

    Desde ese punto, los asistentes avanzarán en dirección al norte para hacer su ingreso oficial a las 10:00 horas por la puerta principal del Cementerio General (Av. La Paz), donde la multitud se dirigirá hacia el memorial para dar inicio al acto central el cuál esta programado para ser a las 10:30 horas.

    El acto central en el Cementerio General contará con la intervención del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien tomará la palabra frente a los asistentes.

    Como es tradición en este homenaje anual, la organización ha extendido invitaciones a autoridades, familiares y representantes del cuerpo diplomático.

    En esa línea, destaca la invitación cursada al actual embajador de Cuba en Chile, Óscar Cornelio Oliva.

    En las últimas semanas el PC ha reforzado los gestos a Cuba a raíz de la tensión con Estados Unidos. En ese marco, entre el 17 y el 22 de enero, Carmona y Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política de la colectividad, viajaron a la isla y sostuvieron encuentros con el presidente Miguel Díaz-Canel; con la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, y con el secretario de Organización y miembro del buró político del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales, entre otros dirigentes de la isla.

    A su regreso a Chile, los representantes del PC presionaron públicamente para que el gobierno enviara ayuda humanitaria a la isla que atraviesa una de sus peores crisis.

    Más sobre:Partido ComunistaGladys MarínConvocatoriaCubaLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Precio promedio de las bencinas subirá $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Zootopia 2 llega al streaming: dónde ver el gran éxito del cine de animación de 2025

    Hoppers: Operación Castor, la frenética comedia ecologista donde Pixar vuelve a su mejor versión

    Lo más leído

    1.
    Subsecretario del Interior: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones, ahora te vengan a decir que falta información”

    Subsecretario del Interior: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones, ahora te vengan a decir que falta información”

    2.
    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños

    3.
    Presidente Boric y anuncio de Kast de reforzar auditorías a la administración saliente: “Acá no hay nada que esconder”

    Presidente Boric y anuncio de Kast de reforzar auditorías a la administración saliente: “Acá no hay nada que esconder”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal
    Chile

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal

    Con cerca de 25 mil hectáreas cosechadas: Plan de Seguridad Agroalimentaria en La Araucanía finaliza con 14 detenidos

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Precio promedio de las bencinas subirá $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente
    Negocios

    Precio promedio de las bencinas subirá $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente

    Engie comienza la operación comercial de su proyecto Bess en Tocopilla de US$170 millones

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición
    Tendencias

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Repasa el notable triunfo de las Diablas frente a Australia en su lucha por un cupo al Mundial de Hockey Césped 2026
    El Deportivo

    Repasa el notable triunfo de las Diablas frente a Australia en su lucha por un cupo al Mundial de Hockey Césped 2026

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

    El recado de Eduardo Coudet al asumir como DT del River Plate de Paulo Díaz: “Tengo mi carácter; no soy muy simpático”

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo
    Cultura y entretención

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Zootopia 2 llega al streaming: dónde ver el gran éxito del cine de animación de 2025

    Hoppers: Operación Castor, la frenética comedia ecologista donde Pixar vuelve a su mejor versión

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz
    Mundo

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    Luis Fleischman, experto en Medio Oriente, sobre guerra en Irán: “Tiene muchos parecidos al conflicto en junio”

    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?