A dos días del cambio de mando, Boric participa del último comité político ampliado en La Moneda
El Mandatario transmitió a los presentes en la instancia, a sus principales ministros y a los líderes del oficialismo, la relevancia de los partidos políticos en democracia.
El Presidente Gabriel Boric participó este lunes del último comité político ampliado realizado en el Palacio de La Moneda, a dos días de la ceremonia de cambio de mando, en que entregará el poder a José Antonio Kast.
La instancia fue liderada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Macarena Lobos y la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.
En la instancia participaron los presidentes de los partidos oficialistas: del Frente Amplio, Constanza Martínez; del Partido Socialista, Paulina Vodanovic; del Partido Comunista, Lautaro Carmona; y el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro.
El Mandatario estuvo presente al inicio de la cita durante cerca de 20 minutos, para dar un mensaje de cierre de su administración y proyectar lo que viene para el sector, una vez que pasen a ser oposición al gobierno de Kast. Boric ya había estado junto a los líderes oficialistas en el cónclave el pasado viernes en Palacio.
“El Presidente relevó el rol de los partidos políticos en la democracia, que creo que también es algo que tenemos que hacer. Nosotros somos actores de la democracia, tenemos que ser facilitadores del diálogo y por cierto con diferencias, con críticas, con respeto entre nuestras diferencias, es decir, en un proyecto de país que pueda ser representativo del progresismo y que finalmente la gente vea que desde el progresismo es donde estamos preocupados de los derechos de las personas, de la seguridad también económica, de la seguridad social y por cierto de la seguridad ciudadana, que ha sido uno de los énfasis en que hemos puesto también nuestro trabajo desde el Partido Socialista”, dijo Vodanovic.
Martínez, por su parte, apuntó que el encuentro “fue más bien un momento de cierre de este proceso, de poder reconocer el trabajo de coalición que hemos tenido durante este gobierno, las distintas experiencias que en torno a nuestra diversidad fueron una fortaleza para este gobierno, porque siendo proyectos distintos fuimos capaces de ponernos de acuerdo detrás de un proyecto común”.
La presidenta del FA sostuvo que eso fue parte de lo que reconoció el Presidente en el CPA y reforzó lo señalado por la líder del PS: “Ha sido muy explícito que con su ejemplo y su liderazgo hace un llamado amplio a poder entender el momento político que vive nuestro país, la necesidad de que haya un progresismo unido frente a todos los desafíos que tenemos, pero entiende que también es un proceso que tienen que liderar los partidos y precisamente el llamado es más bien a nosotros a que podamos coordinar ese trabajo conjunto futuro de la mejor manera”.
