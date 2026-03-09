SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    A dos días del cambio de mando, Boric participa del último comité político ampliado en La Moneda

    El Mandatario transmitió a los presentes en la instancia, a sus principales ministros y a los líderes del oficialismo, la relevancia de los partidos políticos en democracia.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Presidente Gabriel Boric encabeza el último comité político ampliado.

    El Presidente Gabriel Boric participó este lunes del último comité político ampliado realizado en el Palacio de La Moneda, a dos días de la ceremonia de cambio de mando, en que entregará el poder a José Antonio Kast.

    La instancia fue liderada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Macarena Lobos y la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.

    En la instancia participaron los presidentes de los partidos oficialistas: del Frente Amplio, Constanza Martínez; del Partido Socialista, Paulina Vodanovic; del Partido Comunista, Lautaro Carmona; y el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro.

    El Mandatario estuvo presente al inicio de la cita durante cerca de 20 minutos, para dar un mensaje de cierre de su administración y proyectar lo que viene para el sector, una vez que pasen a ser oposición al gobierno de Kast. Boric ya había estado junto a los líderes oficialistas en el cónclave el pasado viernes en Palacio.

    “El Presidente relevó el rol de los partidos políticos en la democracia, que creo que también es algo que tenemos que hacer. Nosotros somos actores de la democracia, tenemos que ser facilitadores del diálogo y por cierto con diferencias, con críticas, con respeto entre nuestras diferencias, es decir, en un proyecto de país que pueda ser representativo del progresismo y que finalmente la gente vea que desde el progresismo es donde estamos preocupados de los derechos de las personas, de la seguridad también económica, de la seguridad social y por cierto de la seguridad ciudadana, que ha sido uno de los énfasis en que hemos puesto también nuestro trabajo desde el Partido Socialista”, dijo Vodanovic.

    Martínez, por su parte, apuntó que el encuentro “fue más bien un momento de cierre de este proceso, de poder reconocer el trabajo de coalición que hemos tenido durante este gobierno, las distintas experiencias que en torno a nuestra diversidad fueron una fortaleza para este gobierno, porque siendo proyectos distintos fuimos capaces de ponernos de acuerdo detrás de un proyecto común”.

    La presidenta del FA sostuvo que eso fue parte de lo que reconoció el Presidente en el CPA y reforzó lo señalado por la líder del PS: “Ha sido muy explícito que con su ejemplo y su liderazgo hace un llamado amplio a poder entender el momento político que vive nuestro país, la necesidad de que haya un progresismo unido frente a todos los desafíos que tenemos, pero entiende que también es un proceso que tienen que liderar los partidos y precisamente el llamado es más bien a nosotros a que podamos coordinar ese trabajo conjunto futuro de la mejor manera”.

    Más sobre:Constanza MartínezPaulina VodanovicGabriel BoricComité político ampliadoJosé Antonio KastLa Moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desvíos de tránsito y perímetros de seguridad: autoridades de Valparaíso presentan plan de acción por cambio de mando

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias

    A pesar de los ruidos, postulación de Jiles a presidencia de la Cámara amenaza a la derecha

    Inauguración del año escolar en el Augusto D’Halmar: la primera actividad de Kast como presidente en ejercicio

    Una mujer fue arrestada por intento de asesinato tras disparos a la casa de Rihanna y A$AP Rocky

    Con alcaldes y un gesto a la Confusam: la simbólica agenda de Chomali a días de asumir como ministra de Salud

    Lo más leído

    1.
    Jara y Tohá sí, Siches no y Jackson tal vez: quiénes irán a la comida de despedida de Gabriel Boric

    Jara y Tohá sí, Siches no y Jackson tal vez: quiénes irán a la comida de despedida de Gabriel Boric

    2.
    Máximo Pavez llega a La Moneda para asumir como subsecretario del Interior: es la primera autoridad de Kast en instalarse

    Máximo Pavez llega a La Moneda para asumir como subsecretario del Interior: es la primera autoridad de Kast en instalarse

    3.
    Cómo cambió el lenguaje del gobierno de Boric en cuatro años

    Cómo cambió el lenguaje del gobierno de Boric en cuatro años

    4.
    PS “repudia” cumbre de Trump y pide que Kast aclare si suscribirá a alianza militar para enfrentar a carteles narco

    PS “repudia” cumbre de Trump y pide que Kast aclare si suscribirá a alianza militar para enfrentar a carteles narco

    5.
    Republicanos, UDI y RN le quitan respaldo y prioridad a ley de conmutación de penas

    Republicanos, UDI y RN le quitan respaldo y prioridad a ley de conmutación de penas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Desvíos de tránsito y perímetros de seguridad: autoridades de Valparaíso presentan plan de acción por cambio de mando
    Chile

    Desvíos de tránsito y perímetros de seguridad: autoridades de Valparaíso presentan plan de acción por cambio de mando

    A pesar de los ruidos, postulación de Jiles a presidencia de la Cámara amenaza a la derecha

    Inauguración del año escolar en el Augusto D’Halmar: la primera actividad de Kast como presidente en ejercicio

    El desafío demográfico en Chile
    Negocios

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar
    Tendencias

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes tras pelea con Palavecino: “No es una acción de un jugador profesional”
    El Deportivo

    Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes tras pelea con Palavecino: “No es una acción de un jugador profesional”

    Nicolás Bisquertt hace historia al obtener el primer diploma paralímpico de Invierno para Chile

    El recuerdo de Claudia Schüler, beca Proddar y dificultades: los secretos del exitoso proceso que encumbra a las Diablas

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Una mujer fue arrestada por intento de asesinato tras disparos a la casa de Rihanna y A$AP Rocky
    Cultura y entretención

    Una mujer fue arrestada por intento de asesinato tras disparos a la casa de Rihanna y A$AP Rocky

    El pedregoso camino al Oscar de Timothée Chalamet (y por qué hizo enojar al mundo de la ópera y el ballet)

    Muere a los 64 años Sergio Gómez, destacado escritor chileno tras Quique Hache, Detective

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias
    Mundo

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias

    Cómo la expansión del conflicto en Medio Oriente pone en riesgo las inversiones chinas en la región

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso