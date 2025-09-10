SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

A horas del debate: gobierno sale a justificar reproches a Kast y afirma que es por “defensa de la democracia”

En una extensa publicación en redes sociales, la ministra Camila Vallejo apuntó a la negativa del republicano de detallar su propuesta en pensiones, sus dichos en contra del Congreso y, además, hizo referencia a la supuesta "red de bots".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Foto - Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

A solo horas del debate presidencial en que se medirán los ocho candidatos que aspiran a La Moneda, desde el gobierno salieron a justificar los reproches que han hechos en las últimas semanas al abanderado republicano, José Antonio Kast.

El libreto del gobierno para volver a encarar al exdiputado está concentrado en una extensa publicación en X realizada por la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo. En ésta, se apunta a las acusaciones de intervencionismo que han recaído en contra de La Moneda en medio de la cruzada electoral.

“En las últimas semanas hemos visto demasiada verborrea y doble estándar de la oposición en acusar al gobierno y, a esta vocería, de un supuesto intervencionismo electoral. Nunca está de más hacer un poco de memoria”, parte la publicación.

Luego, en palabras de la portavoz del Ejecutivo, se señala que: “Como gobierno, nos toca todas las semanas informar sobre el trabajo que hacemos para mejorar la calidad de vida de las personas a lo largo de Chile, pero es ineludible que ante las constantes preguntas de la prensa sobre los ataques o falsedades que levantan candidatos sobre la gestión de gobierno y sus reformas, el gobierno responda”.

Tras esto, pasa a enumerar una serie de situaciones en las que se emplaza -en dos de ellas- directamente a Kast:

En primer lugar, dice: “Cuando el candidato republicano no dice cómo financiará el aumento de las pensiones por años cotizados y esperanza de vida de las y los jubilados, nosotros salimos a defender la reforma y las certezas a las personas mayores. Es nuestro deber”.

En segundo término, apunta: “Cuando se devela el problema de la desinformación y las campañas orquestadas para instalar mentiras sobre la candidata Matthei o el gobierno, el Ejecutivo llama a tener un debate de altura y sin campañas sucias”.

Como tercer punto, señala: “Cuando un candidato pone en entredicho la importancia del poder legislativo, el gobierno sale a defender el rol de la democracia y, por tanto de uno de los tres poderes del Estado. Esto también es nuestro deber”.

Y por último, destaca: “Cuando los candidatos salen a atacar o tergiversar los resultados de las políticas de gobierno, como avances económicos, la política contra el crimen organizado, o la creación de empleos, también debemos responder”.

“Esto no tiene nada que ver con la defensa de una u otra candidatura, sino de la defensa de reformas importantes para la gente, del derecho a la información sobre los avances de gobierno y sobre la defensa de la democracia”, remarca.

Vallejo destaca avances del gobierno

En la parte final del hilo en X, Vallejo realza los últimos avances del gobierno en materia habitacional, en obras públicas y en el ámbito económico.

“La Región de Los Lagos superó el 100% del Plan de Emergencia Habitacional superando las 14 mil viviendas y se suma a las regiones de Magallanes, Aysén, La Araucanía, Biobío, Ñuble y Maule, que también ya alcanzaron la meta”, sostiene.

Destaca, además, que “el Presidente Boric viajó a la Región del BioBío para inaugurar el Puente Industrial, que conecta San Pedro de La Paz y Hualpén, siendo el puente fluvial más largo de Chile con 6,4 km”.

Finalmente, dice que “en materia económica, el IPC de agosto fue de 0% consolidando una tendencia a la baja de la inflación, lo que es un alivio para las familias trabajadoras”.

Más sobre:Camila VallejoPrescindenciaIntervencionismoJosé Antonio Kast

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas

Cordero afirma que el CDE debe definir si llega a la Suprema para impedir que se conozcan correos de Durán y Crispi

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Grau afirma que el Ipom muestra que “la inflación va en una dirección correcta”

Senado aprueba la reforma que eleva los requisitos para el derecho a sufragio de extranjeros

Corte de Apelaciones ordena a Presidencia entregar los correos de Miguel Crispi por caso Monsalve

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

3.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

4.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

5.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Cuándo son las elecciones presidenciales en Chile: estas son las próximas fechas

Cuándo son las elecciones presidenciales en Chile: estas son las próximas fechas

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
Chile

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

A horas del debate: gobierno sale a justificar reproches a Kast y afirma que es por “defensa de la democracia”

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Grau afirma que el Ipom muestra que “la inflación va en una dirección correcta”
Negocios

Grau afirma que el Ipom muestra que “la inflación va en una dirección correcta”

Gobierno proyecta alza de viajes internos para Fiestas Patrias respecto a 2024 y los principales destinos son costeros

Estudio revela que casi el 70% de los trabajadores recibirán aguinaldo de Fiestas Patrias ¿En qué lo gastarán?

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas
Tendencias

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis
El Deportivo

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

¿A quiénes apuntaba Marcelo Bielsa? Las 12 caras proyectables de la Roja que asoman para el Mundial 2030

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”
Cultura y entretención

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Gamuza, la revelación del bolero chileno lanza “Me faltabas tú”

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC

Influencer trumpista Charlie Kirk recibe un disparo durante un evento en una universidad en Utah
Mundo

Influencer trumpista Charlie Kirk recibe un disparo durante un evento en una universidad en Utah

Los Boris files: los documentos que muestran los polémicos contactos de Boris Johnson con Arabia Saudita y Nicolás Maduro

Juicio de Bolsonaro: el magistrado Fux pide la nulidad del proceso por “incompetencia” del Supremo

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad