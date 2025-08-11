SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Actitud pasiva del gobierno” y “estamos en un momento muy dramático”: los lamentos en privado del PPD a 41 días de la derrota de Tohá

El sábado la colectividad desarrolló su consejo nacional, en que se analizó el fracaso de la exministra. Además de autocríticas, hubo dardos hacia el PC, el resto del Socialismo Democrático, la derecha y a Álvaro Elizalde.

Cristóbal FuentesPor 
Cristóbal Fuentes
Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

A 41 días de la derrota el sentimiento de desazón al interior del Partido Por la Democracia (PPD) seguía igual de latente que la noche del 29 de junio, cuando Carolina Tohá fue vencida por Jeannette Jara (PC) en la primaria del oficialismo.

El sábado por la mañana la colectividad realizó su consejo nacional. La instancia fue aprovechada por algunos de los líderes del PPD para analizar el fracaso y los desafíos que se aproximan, de la mano de Jara como la candidata presidencial de todo el sector.

En cuanto a las responsabilidades detrás del resultado -Tohá obtuvo apenas un 28% de las preferencias-, el presidente del PPD, Jaime Quintana, reconoció que le habría gustado que los respaldos de los demás partidos del Socialismo Democrático -y de la DC- a la candidatura de Tohá se hubieran concretado antes.

“El despliegue territorial de campaña de primarias fue levantado fundamentalmente por el PPD. Nos habría gustado una presencia más robusta de todos los partidos”, sinceró.

En su intervención, Quintana enfatizó que él no concibe el resultado de la primaria como una derrota del PPD. Según expuso, la candidatura de la exministra del Interior ayudó a revitalizar el partido en las regiones y a retomar “una mística que creíamos perdida”. “Hoy la ciudadanía percibe al PPD como una “alternativa seria y creíble en el mundo de la centroizquierda”, planteó ante el consejo.

Luego, el timonel fustigó a la derecha y relevó la figura de Jara. “Frente a tres candidatos de la elite, que perfectamente podrían ser los nombres para la elección del bundestag alemán, Jara representa la chilenidad y la posibilidad de seguir construyendo un país mejor para todos. Hoy es la heredera de la tradición de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y del Presidente Boric“, dijo Quintana.

14/10/2024 SENADOR JAIME QUINTANA MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

También con respecto a Jara, Quintana celebró que “cuestiones como el crecimiento en base a la demanda interna, las nacionalizaciones y el guarismo físico para el salario mínimo ya han sido descartadas”. En ese sentido, manifestó que “fuimos muy críticos del programa presentado a las primarias por parte del PC y esa opinión no ha cambiado. La diferencia es que ese mal documento ya no tiene valor alguno, porque el comando y el programa se han reseteado".

En su intervención, el timonel aprovechó de repasar el rol del ministro Álvaro Elizalde (PS) en la campaña, el que ya ha cuestionado anteriormente. “(Hubo) una actitud extrañamente pasiva del gobierno. En especial del Ministerio del Interior”, acusó.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En su turno de hablar, el exsenador Guido Girardi lamentó que la centroizquierda, como sector, perdió “la representación de la sociedad, de la rabia de los pobres”. Él explicó que “los pobres del mundo apoyan a los Trump, a los Bolsonaro y a los Kast, no son los ricos. Antes la izquierda canalizaba la rabia, la indignación social, pero lo perdimos”.

Como parte de ese análisis, Girardi enfatizó que “estamos en un momento muy dramático”, puesto que “la derecha tiene narrativa”. En ese sentido, cuestionó: “¿Cuál es la narrativa del Socialismo Democrático? ¿Qué ofrecemos nosotros a la sociedad del futuro? Ni siquiera entendemos lo que es un algoritmo".

Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

Para intentar explicar el desempeño electoral de Tohá en la primaria, Girardi planteó que “los discursos sofisticados de Carolina, complejos, no tienen escucha. La sociedad solo va a escuchar cosas que son muy simples, muy directas, muy emocionales". Junto con eso, sugirió que hoy su sector se ha consolidado como la “elite”. “Nosotros somos la casta, como dice Milei. Entonces, claro, cuando Carolina se sitúa en la elite, el outsider ahí es Jara“, dijo ante el consejo.

Girardi aprovechó su tiempo para explicar que en esta campaña hay tres temas fundamentales a tratar: economía, seguridad y migración. Frente a cada uno de ellos, lamentó, el sector se para en una posición incómoda.

Por ejemplo, con respecto a la economía, sostuvo que “tenemos un problema: evidentemente no es el PC el que hoy representa la posibilidad de crecimiento económico”. En cuanto a la seguridad, aseveró que “como progresismo no tenemos grandes legitimidades, porque hasta hace muy poco nuestros compañeros comunistas votaban en contra de las propuesta de Carolina Tohá”. Por último, en lo que se refiere a migración, Girardi afirmó que “hemos tenido una pésima política migratoria. No solamente de este gobierno, sino también de Piñera”.

Una de las intervenciones más acaloradas fue la del exministro Francisco Vidal. Él enfatizó en la necesidad de rescatar el voto popular. “¿Por qué cresta ganamos (la primaria) en Las Condes, Vitacura, La Reina y Providencia, y perdimos en Cerro Navia, San Ramón y Lo Espejo?“, cuestionó.

Además, Vidal afirmó que “si perdemos (la presidencial), es clave evitar el triunfo de la derecha en el Parlamento. No hay alternativa: una sola lista (...). Si vamos en una lista, evitamos la fantasía erótica de la derecha, que es ganar La Moneda, el Parlamento y lograr los 4/7. Con eso retrocedemos 35 años”.

Foto: Sebastián Cisternas / Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

Como parte de los esfuerzos por ese objetivo, el exministro enfatizó en la necesidad de “tener una bancada sólida”. En su opinión, eso se logra con candidatos militantes. “Que nunca más ocurra que en la reforma política más sustantiva (...) demos el siguiente espectáculo: los seis senadores nuestros votaron por la reforma, y los seis diputados independientes de nuestra bancada, en puntos de prensa, dijeron que iban a votar en contra”, manifestó.

Girardi marcó un contrapunto. “Si nosotros alejamos a los independientes, olvídense del PPD, lo enterramos. Tenemos tres diputados PPD y solo uno seguro (en referencia a Raúl Soto). Helia la tiene muy difícil y Carolina Marzán no va. Si queremos reducirnos a dos parlamentarios, perfecto, pero conmigo no cuenten para esa aventura. Yo para destruir al PPD no estoy”, dijo el exsenador.

Más sobre:Elecciones 2025La Tercera PMCarolina ToháPolíticaJaime QuintanaGuido GirardiFrancisco Vidal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Firma danesa presenta millonario proyecto de energía renovable para la Región de Antofagasta

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

La Moneda acusa “campaña sucia” contra Boric y revela que el Presidente ya se sometió a un test de drogas de pelo

Tim Burton ante el regreso de la serie Merlina: “Yo nunca quería que mis padres visitaran mi escuela”

Eduardo Frei entre ellos: exmandatarios del Grupo Libertad y Democracia condenan el “cobarde magnicidio” de Miguel Uribe

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

5.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Servicios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”
Chile

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”

La Moneda acusa “campaña sucia” contra Boric y revela que el Presidente ya se sometió a un test de drogas de pelo

Eduardo Frei entre ellos: exmandatarios del Grupo Libertad y Democracia condenan el “cobarde magnicidio” de Miguel Uribe

SMA formula cargos a Minera Pacífico Sur por incumplimientos en proyecto Mina El Toqui
Negocios

SMA formula cargos a Minera Pacífico Sur por incumplimientos en proyecto Mina El Toqui

Embajador Valdés desestima deterioro en la relación de Chile con EE.UU. por actuaciones del gobierno: “No afecta nada”

El Teniente: lo que se abre y lo que aún sigue cerrado tras el accidente

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años
Tendencias

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Peligra el Rey: Felipe González denuncia reclamos e insultos de Arturo Vidal tras empate entre Everton y Colo Colo
El Deportivo

Peligra el Rey: Felipe González denuncia reclamos e insultos de Arturo Vidal tras empate entre Everton y Colo Colo

Federación rusa oficializa el amistoso de su selección nacional ante la Roja

Con polémica incluida: la federación española aprueba que el Villarreal y el Barcelona se enfrenten en Miami

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese
Cultura y entretención

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Tim Burton ante el regreso de la serie Merlina: “Yo nunca quería que mis padres visitaran mi escuela”

Sin alcohol, snacks saludables y 10 cajas de vestuario: el paso de Kylie Minogue por Chile

Muerte de Miguel Uribe Turbay aumenta presión sobre Gustavo Petro a menos de 10 meses de las elecciones en Colombia
Mundo

Muerte de Miguel Uribe Turbay aumenta presión sobre Gustavo Petro a menos de 10 meses de las elecciones en Colombia

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?