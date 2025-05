Acusan supuesta agresión entre diputados en sesión especial por ProCultura: Jaime Naranjo habría golpeado a José Carlos Meza

Un polémico incidente se registró minutos antes de las 21.00 horas en la Cámara de Diputadas y Diputados, al momento en que se realizaba una sesión especial para analizar los hechos revelados en el marco del denominado caso ProCultura.

En el momento en que la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, se encontraba realizando una exposición en el hemiciclo, el diputado Jaime Naranjo (PS) se habría levantado de su pupitre, y se habría desplazado hasta el lugar donde se encontraba su par republicano José Carlos Meza.

Fue en ese momento, en que este último acusa haber recibido un golpe en el hombro por parte del parlamentario socialista, situación que ocasionó un alboroto que implicó que la invitada tuviera que ser interrumpida en su intervención.

Lo anterior, implicó que el presidente de la Cámara, diputado José Miguel Castro (RN), tuviera que suspender momentáneamente la sesión, la cual se retomó, con múltiples llamados al silencio a los honorables.

Al respecto, el legislador afectado se refirió a lo sucedido, señalando que “ yo recibí las consecuencias de haber dicho una verdad ”.

“Durante la sesión que acaba de terminar, el diputado Naranjo se acercó a mi puesto, al lugar en el que yo me siento, me golpeó fuertemente en el hombro y me zamarreó para hablarme , cuestión que está completamente documentada y grabada”, remarcó.

En este contexto, el titular de la testera aseguró que una vez que finalice la instancia se revisarán las cámaras de seguridad y se adoptarán las medidas sancionatorias que correspondan.

“Hubo un insulto”

Cabe señalar que Naranjo no quiso referirse al hecho. Quien sí lo hizo fue el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien sostuvo que “nosotros lo que vimos en la sala fue un insulto por parte de un diputado del Partido Republicano hacia la familia del diputado Naranjo , quien, según nos ha relatado, se acercó al pupitre del diputado Meza y le habría dicho que no ofendiera más a su familia”.

Asimismo, dijo que la reacción de la colectividad opositora “se parece mucho a un jugador de fútbol brasileño, a Neymar, que cuando lo tocan un poquito salta al suelo”.