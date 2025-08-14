Ad portas de fecha límite para sumarios en FF.AA.: Delpiano afirma que “habrán muchos casos de destitución” por mal uso de licencias

Fines de agosto es la fecha limíte para que las distintas ramas de las Fuerzas Armadas entreguen los resultados de los sumarios en contra de los militares que viajaron fuera del país mientras se encontraban bajo periodos de licencia médica.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, informó que existen 640 investigaciones admistrativas en curso luego de que Contraloría revelara que 2.982 funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería, hicieron mal uso del reposo prescrito.

En conversación con radio Agricultura, este jueves, la ministra afirmó que “habrán mucho casos de destitución” una vez que culminen los sumarios.

Delpiano explicó que la sanción máxima considera no solo el mal uso de una licencia médica, sino que también el no solicitar la autorización correspondiente para salir del país.

“El Ejército o la Fuerza Aérea o cualquier rama tiene que saber dónde están sus funcionarios en todo momento. Primero, porque los puede necesitar. Segundo, porque no solo el narcotráfico te puede producir un problema, igual lo ser la inteligencia de otro país”, precisó.

Asimismo, la ministra destacó el trabajo de fiscalización junto al Ministerio de Hacienda y Contraloría, que puso bajo la lupa a 12 reparticiones militares.

“Eso ha permitido descubrir gente que tira no solo licencias para irse para afuera, sino que vive en situación de enfermedad perpetua”, señaló.