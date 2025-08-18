Ad portas del cierre de inscripciones: Elizalde insiste en que faltó “sentido de responsabilidad” por las dos listas en el oficialismo

Hasta las 23.59 de este lunes, los partidos políticos están habilitados para completar en la plataforma del Servicio Electoral (Servel) la nómina de sus candidatos al Congreso. El fin de semana, el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, criticó que el oficialismo no competiera en una lista única y acusó que algunos “no creyeron en la unidad, ni tuvieron el grado de generosidad suficiente”.

En esa misma línea, la mañana de este lunes, en diálogo con Radio Futuro, el secretario de Estado, explicó que “una lista unitaria de todas las fuerzas progresistas habría permitido una mayor elegibilidad, o sea, se habría elegido más números de parlamentarios”.

“Por eso el gobierno desde un principio planteó la importancia de una lista unitaria, y obviamente una decisión en un sentido contrario va a tener efectos: Una menor elegibilidad”, sostuvo.

Si bien, no quiso ahondar en las proyecciones, planteó que "varias listas disminuyen el número de electos, y por el contrario, una lista unitaria, en donde convergen una serie de fuerzas progresistas, habría permitido elegir un mayor número de parlamentarios".

Respecto a la decisión de los partidos Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista, de ir en una lista distinta que el resto del oficialismo, el ministro señaló que “hace un año que el partido (FRVS) venía planteando y promoviendo dos o más listas”.

“Yo lo que he señalado es que faltó el sentido de responsabilidad para la importancia de arribar a una lista unitaria".

“Y ahí cada uno tendrá que hacerse cargo de sus decisiones, pero hay quienes venían promoviendo dos o más listas desde hace ya bastante tiempo. Es decir, faltó voluntad”, aseveró.