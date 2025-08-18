SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Ad portas del cierre de inscripciones: Elizalde insiste en que faltó “sentido de responsabilidad” por las dos listas en el oficialismo

El titular de Interior planteó que "varias listas disminuyen el número de electos", mientras que un solo pacto -a su parecer- "habría permitido elegir un mayor número de parlamentarios".

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Hasta las 23.59 de este lunes, los partidos políticos están habilitados para completar en la plataforma del Servicio Electoral (Servel) la nómina de sus candidatos al Congreso. El fin de semana, el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, criticó que el oficialismo no competiera en una lista única y acusó que algunos “no creyeron en la unidad, ni tuvieron el grado de generosidad suficiente”.

En esa misma línea, la mañana de este lunes, en diálogo con Radio Futuro, el secretario de Estado, explicó que “una lista unitaria de todas las fuerzas progresistas habría permitido una mayor elegibilidad, o sea, se habría elegido más números de parlamentarios”.

“Por eso el gobierno desde un principio planteó la importancia de una lista unitaria, y obviamente una decisión en un sentido contrario va a tener efectos: Una menor elegibilidad”, sostuvo.

Si bien, no quiso ahondar en las proyecciones, planteó que "varias listas disminuyen el número de electos, y por el contrario, una lista unitaria, en donde convergen una serie de fuerzas progresistas, habría permitido elegir un mayor número de parlamentarios".

Respecto a la decisión de los partidos Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista, de ir en una lista distinta que el resto del oficialismo, el ministro señaló que “hace un año que el partido (FRVS) venía planteando y promoviendo dos o más listas”.

“Yo lo que he señalado es que faltó el sentido de responsabilidad para la importancia de arribar a una lista unitaria".

“Y ahí cada uno tendrá que hacerse cargo de sus decisiones, pero hay quienes venían promoviendo dos o más listas desde hace ya bastante tiempo. Es decir, faltó voluntad”, aseveró.

Más sobre:Álvaro ElizaldeListasEleccionesParlamentarios

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Alexander Stubb, el Presidente de Finlandia y amante del golf que habría convencido a Trump para negociar la paz en Ucrania

Kast y Matthei en regiones, y Jara lanza programa: la nutrida jornada en que vence plazo para inscribir candidaturas en Servel

Fin de semana largo deja 14 personas fallecidas, 177 detenidos y más de 2.900 infracciones de tránsito

Detienen a Ricardo Villón, alias Tío Lukas: otro involucrado en el sicariato del Rey de Meiggs

Ministro Cordero detalla cómo fue la captura del sicario del “Rey de Meiggs” en Colombia y cómo será su extradición

Estos planes de Internet incluyen Perplexity Pro gratis en Chile: así funciona la app de IA generativa

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Servicios

Temblor hoy, lunes 18 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 18 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

Kast y Matthei en regiones, y Jara lanza programa: la nutrida jornada en que vence plazo para inscribir candidaturas en Servel
Chile

Kast y Matthei en regiones, y Jara lanza programa: la nutrida jornada en que vence plazo para inscribir candidaturas en Servel

Fin de semana largo deja 14 personas fallecidas, 177 detenidos y más de 2.900 infracciones de tránsito

Detienen a Ricardo Villón, alias Tío Lukas: otro involucrado en el sicariato del Rey de Meiggs

El dólar mantiene su tendencia al alza en jornada marcada por factores externos
Negocios

El dólar mantiene su tendencia al alza en jornada marcada por factores externos

PIB de Chile se acelera en el segundo trimestre y la inversión crece a su mayor ritmo en tres años

Google acepta pagar millonaria multa por vulnerar la competencia en Australia

Estos planes de Internet incluyen Perplexity Pro gratis en Chile: así funciona la app de IA generativa
Tendencias

Estos planes de Internet incluyen Perplexity Pro gratis en Chile: así funciona la app de IA generativa

A qué hora comienza hoy la lluvia en Santiago, según el pronóstico

Cómo será la reunión entre Trump y Zelenski tras el encuentro del presidente de EEUU con Putin

Dónde y a qué hora ver a Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Vélez Sarsfield vs. Fortaleza por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Betis por la liga española

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman
Cultura y entretención

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca
Mundo

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca

Estados Unidos y Corea del Sur inician nuevos ejercicios militares a gran escala ante las quejas de Pyongyang

Bolivia: estas son las cinco urgencias que deberá enfrentar el próximo gobierno

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot