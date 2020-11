Adriana Muñoz sobre proyecto para adelantar elecciones presidenciales: “No estoy de acuerdo en alterar el Estado de Derecho, en alterar la democracia”

Durante la tarde de este martes, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, manifestó su posición contraria al proyecto que busca adelantar las elecciones presidenciales, la decisión de no poner en tabla el proyecto del segundo retiro del 10% del gobierno, y las opciones de la oposición de cara a las futuras elecciones presidenciables de 2021.

En cuanto al proyecto de ley que busca adelantar las elecciones presidenciales para abril del próximo año, la senadora Muñoz dijo estar “completamente en contra. No estoy de acuerdo en alterar el Estado de Derecho, en alterar la democracia, en alterar los ritmos y tiempos que democráticamente se deciden”.

En esa misma línea, la parlamentaria consignó: “El Presidente Piñera, nos guste o no, fue elegido democráticamente y tendrá que terminar su mandato, y el pueblo a través del voto decidirá qué mujer o hombre gobernará el país en los próximos años”.

En su opinión, “generar este tipo de crisis que se acercan a rupturas institucionales, yo no estoy de acuerdo”.

En cuanto al segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, la senadora habló sobre su postura de no poner en tabla para este miércoles la discusión del proyecto del gobierno. “Esa es mi propuesta como presidenta, como integrante de la mesa. Por cierto, nosotros tenemos un sistema de toma de decisiones colectivo, yo voy a convocar a una reunión de comité el día de mañana donde voy a proponer esta posición que yo he hecho pública, y mi disposición es que veamos mañana miércoles -hasta su total despacho- la reforma Constitucional, y el día jueves podamos seguir con el proyecto de ley del gobierno”, dijo.

Las cartas de la oposición para las presidenciales

Durante el último tiempo, tanto la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles; como el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se han erguido como las principales cartas presidenciables de la oposición, de acuerdo a sondeos como el de Cadem.

Sobre una carencia de presidenciables en la oposición, la senadora Muñoz plantea que “los liderazgos que se ofertan desde nuestra línea no son atractivos, no han logrado configurar la atención de las chilenas y chilenos”. En esa misma línea, apunta que “están trabajando varios de ellos para eso. Yo espero que se logren instalar, ser atractivos y tener competitividad para las elecciones presidenciales”.

Pero para Muñoz las causas de la limitada cuota de opciones se explicarían por la popularidad de algunos proyectos: “La diputada Jiles porque presentó este proyecto del 10%, y el alcalde Jadue ha tenido una presencia bastante consistente en muchas innovaciones, muchos cambios significativos que han hecho sentido a gran parte de la ciudadanía”.

“No tendría ningún perjuicio en votar por Jadue”

De permanecer el escenario actual, la senadora Muñoz indicó no tener “ningún perjuicio” de votar por el alcalde Daniel Jadue como próximo presidente de la República. “Yo no tengo ningún prejuicio al Partido Comunista, lo encuentro un gran líder y, por cierto, en la medida que entienda su programa y que lo comparta, no tengo ningún prejuicio en votar por un candidato de la filial de izquierda”.

En cuanto a la diputada Jiles, la presidenta del Senado advirtió tener que “conocer su programa, más allá del 10%”.

Por último, la senadora Muñoz definió que nunca ha pensado en convertirse en una carta presidencial, ni planea serlo.