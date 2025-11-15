OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Agenda copada: el itinerario de los candidatos presidenciales en el día “D”

    A solo horas de que inicie el día de las elecciones 2025, acá está la ruta que seguirán, sus acompañantes y los gestos simbólicos que harán esa jornada.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    De izquierda a derecha los candidatos Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls.

    Los aspirantes a La Moneda, en su mayoría, irán a marcar sus preferencias presidenciales y parlamentarias relativamente temprano. Algunos de ellos un par de horas después de la apertura de las mesas y otros pasado el mediodía. Todos votan en la Región Metropolitana.

    Algunos tendrán un momento durante el día para estar con su familia y planes más personales, otros estarán la mayor parte del día gestionando los quehaceres propios de una candidatura presidencial.

    A continuación, los lugares de votación y de espera para el conteo de los votos, los acompañantes de los candidatos y algunas de las actividades que tienen preparadas para el día clave, recopiladas según el orden en el que aparecen en la papeleta.

    Imagen referencial de elecciones presidenciales. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Franco Parisi (Partido de la Gente)

    En el comando del por tercera vez candidato a la Presidencia evitaron dar detalles de su puesta en escena tanto para su ida al local de votación como para el conteo de votos, con el fin de privilegiar el factor sorpresa. “Todo es sorpresa, pero dentro de lo legal”, dicen.

    Sin embargo, adelantaron que algo vital para él este domingo es primero ir a visitar a su padre al cementerio y dejar flores en su tumba. El padre de Franco Parisi, Antonino, enfermó gravemente en 2017 y falleció en enero de 2018, un episodio que dio inicio a su disyuntiva sobre la eutanasia. ”No puedo encontrar la solución. Tengo un conflicto entre mi cabeza y mi corazón", ha reconocido.

    • Lugar de votación: Entre las 11.00 y 11.30 hora en la escuela San Leonardo Murialdo, Onofre Jarpa 9366, La Reina. Irá con su familia, entre ellos Zandra Parisi, su hermana y candidata, sus sobrino, los candidatos Karen Osorio y Ricardo Avilés y parte de la directiva del PDG.
    • Conteo de votos: A partir de las 17.00 horas, en el Centro Lyon, Ricardo Lyon 1933, Providencia.
    Andres Perez

    Jeannette Jara (Unidad por Chile)

    La candidata oficialista-quien postula por primera vez a la primera magistratura- irá a votar acompañada de su madre, Jeanette Román, su hijo y el resto de su familia y cercanos. Este viernes su comando notificó a los partidos que no están considerados en esa foto.

    • Lugar de votación: A las 12.30 en el Liceo A-33 Poeta Federico García Lorca, Julio Montt Salamanca 5999 Conchalí.
    • Conteo de votos: Hotel Fundador, Serrano 34, Santiago.
    Andres Perez

    Marco Enríquez-Ominami (Independiente)

    Hasta el cierre de esta edición, La Tercera no obtuvo respuesta del equipo de Marco Enríquez-Ominami, hoy en su quinta candidatura, sobre su horario de votación ni el lugar en que esperará el conteo de votos, entre otras consultas.

    • Lugar de votación: Liceo n°7 de Providencia Luisa Saavedra, monseñor Sótero Sánz 60, Providencia.
    • Conteo de votos: ----
    Pablo Vásquez R.

    Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario)

    En lo que es su primera incursión electoral de tipo presidencial, Johannes Kaiser emitirá su voto en el mismo liceo que su contendor independiente, Marco Enríquez Ominami, mas no en la misma mesa. El comando del diputado y fundador del PNL se limitó a informar los horarios de los dos hitos sobre los que versa este artículo y de sus acompañantes.

    • Lugar de votación: Antes del mediodía en el Liceo n°7 de Providencia Luisa Saavedra, monseñor Sótero Sánz 60 Providencia. Kaiser irá acompañado de su esposa, Ivette Avaria; su jefe de gabinete en el Congreso, Carlos Guitart; su jefe de campaña, el diputado Cristián Labbé; y el vicepresidente del PNL, el capitán (r) Hans Marowski.
    • Conteo de votos: Desde las 18.00 horas en el Hotel NH Collection Plaza Santiago, av. Vitacura 2610, Las Condes. El encuentro, además, contará con la asistencia de los candidatos del PNL al Congreso, la directiva de esa colectividad y simpatizantes.
    MARIO TELLEZ

    José Antonio Kast (Partido Republicano y Partido Social Cristiano)

    En ambas actividades, según su comando, es probable que esté acompañado de su esposa, la abogada Pía Adriasola, quien sufraga en el mismo local que él. El equipo de Kast se limitó a informar el horario aproximado en que irá a votar y los lugares en cuestión,

    • Lugar de votación: Entre las 09.00 y 14 horas, en el Colegio María Ana Mogas, calle Concepción 358, Paine.
    • Conteo de votos: A partir de las 16.00 horas la sede de Presidente Errázuriz 4305, Las Condes abrirá sus puertas para la prensa acreditada.

    Eduardo Artés (Independiente)

    El profesor normalista Eduardo Artés pasará la mayor parte del día siguiendo el curso de la elección. Según transmitieron desde su comando, quien fuera candidato presidencial por tercera vez irá a votar acompañado de sus adherentes y probablemente de su pareja, a quien ha mantenido, como la mayoría de su vida personal, en la esfera privada. En octubre, al ser consultado en octubre por La Cuarta sobre este ítem, bromeó: "Actualmente estoy emparejado, hace algún tiempo. ¿Vivo con mi pareja? No voy a contar más".

    “Él es muy político, más bien pragmático. De ahí se explica que no tenga cábalas. Ese día estará tomando apuntes, respondiendo las consultas de la prensa”, dicen desde el comando sobre los planes de Artés para ese día.

    • Lugar de votación: Antes del mediodía en el Colegio Santa María de Maipú, Los Pajaritos 4201, Maipú.
    • Conteo de votos: Compañía de Jesús 2085, frente a la Plaza Brasil, Santiago. El recinto corresponde a un centro cultural, Taller Sol, que ha utilizado otras veces de sede.
    Andres Perez

    Evelyn Matthei (Chile Grande y Unido)

    La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, de acuerdo con lo transmitido por su equipo, pretende votar temprano y vivir el día de los comicios en su hogar. Con posterioridad, se trasladará a la sede de su comando a esperar el conteo de votos, aunque ni el horario ni los acompañantes fueron informados a este medio. Se trata de su segunda campaña presidencial.

    • Lugar de votación: Entre las 9.30 y las 10.00 horas en el Instituto Profesional DUOC Antonio Varas 666, Providencia.
    • Conteo de votos: Enrique Foster 203, Las Condes.
    Andres Perez

    Harold Mayne-Nicholls (Independiente)

    El exdirigente deportivo no tiene nada en especial preparado para antes de los resultados, más bien, lo distintivo que hará en ese periodo será justamente acudir acompañado de su esposa al local de votación, la periodista y extenista Eugenia Fernández.

    “La cábala es ir con su señora a votar. Si te fijas han ido a todos los debates juntos”, dicen en el comando del por primera vez candidato presidencial.

    • Lugar de votación: A las 10: 30 en el Colegio Villa María Academy de Las Condes.
    • Conteo de votos: A partir de las 18.00 horas en su sede de Nueva York #80, Santiago. Estará acompañado de sus coordinadores territoriales, voluntarios y todo su equipo: el jefe de campaña Claudio Olmedo, quien trabajó con él cuando fue presidente de la Asociación Nacional de Futbol Profesional; el coordinador Programático, Ricardo Fábrega; Paula Jarpa, directora de Comunicaciones; Ernesto Barros, encargado de Seguridad, Ricardo Torres, Gastón Suárez y Pablo Sepúlveda, del área Estrategia.
    MARIO TELLEZ
    Más sobre:EleccionesElecciones PresidencialesElecciones 2025Evelyn MattheiJeannette JaraJosé Antonio KastJohannes KaiserEduardo ArtésFranco ParisiMarco Enríquez-OminamiHarold Mayne-Nicholls

