Alcalde Sharp por crisis de seguridad: “El país está sin rumbo”

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió este viernes a la crisis de seguridad que enfrenta el país, asegurando que “no tenemos perspectiva para dónde va”.

En ese marco, el edil abordó una de las últimas medidas tomadas por el gobierno para combatir la delincuencia: la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). “Antes del Cosena, hay dos cosas que uno podría hacer”, partió señalando en conversación con Radio Biobío.

Primero, dijo, que el Congreso apruebe “la ley que hoy día va a permitir que la Armada pueda ampliar su dotación en materia de policía marítima”, ya que actualmente la institución -a su juicio- “no da abasto para poder fiscalizar todos los problemas que hay en las playas”. La otra medida, en tanto, sería evaluar “cuáles son las estrategias que tiene el gobierno y las policías para resolver el déficit policial que tenemos en muchos lugares, dentro de ellos, la región y la comuna de Valparaíso”.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Foto: Leonardo Rubilar Chandia / AgenciaUno.

Por otro lado, vinculó la problemática de la seguridad con la alta deserción escolar y planteó llamar al Consejo de Educación General: “Hay una integridad de medidas que hay que implementar. Si tienes un alza cada vez mayor de niños y niñas vinculados a delitos violentos, como autores de delitos violentos, algo se está haciendo muy mal con los jóvenes”.

“El país está sin rumbo”

Ante la crisis de seguridad, propuso un conjunto de medidas que “contribuyen”, de manera integral, para avanzar en la materia. Entre ellas, políticas de recuperación de espacios públicos.

Sin embargo, consultado por si trabajar con estos criterios sería posible en Chile, el alcalde respondió que “el país está sin rumbo”.

“No tiene rumbo, y esto no es culpa o responsabilidad de un presidente o de una autoridad política en particular, es un problema que tiene la sociedad. No tenemos rumbo, no tenemos perspectiva para donde va el país, qué tipo de país queremos para los jóvenes, para los niños y las niñas”, sostuvo.

En esa línea, complementó con que “hay que tratar buscar la forma de salir de este pantano” y que desde la alcaldía de Valparaíso creen que “la salida de esta situación tiene que ver con la política territorial, la política del día a día, del barrio”. Agregó que para ello “se requieren fuerzas políticas, que junto a propuestas innovadoras tengan la capacidad de involucrar a la sociedad en la discusión”.

Dichos de Carter sobre uso de armas en la frontera: “Dijo una barbaridad”

Sharper también abordó los dichos del jefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter, quien hace algunos días se llenó de críticas tras plantear el uso de armas de fuego como parte de las medidas para el control fronterizo. Al ser consultado si aquello incluía el disparar contra niños, afirmó que “vamos a tener que hacerlo”.

Frente a esto, el jefe comunal de Valparaíso señaló que Carter “dijo una barbaridad, a propósito del populismo que vivía dando vuelta en todos lados”.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Foto: Víctor Huenante / AgenciaUno.

“Una de las cosas que yo he aprendido como alcalde de Valparaíso de siete años es que uno tiene que ser serio y hacerse responsable dice y hace. O sea, que un alcalde diga eso me parece una brutalidad (...). Fue así explícito y generó un escándalo a nivel de redes sociales, que lamentablemente no escaló a los medios de comunicación como la televisión, por ejemplo. Pero que un alcalde haya dicho eso me parece una brutalidad. Me molesta profundamente”, recalcó.