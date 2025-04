Alcaldes de La Florida y Ñuñoa reconocen labor y muestran su apoyo a Gonzalo Durán por AC en su contra

Los alcaldes de La Florida, Daniel Reyes, y de Ñuñoa, Sebastián Sichel, reconocieron la labor y mostraron su apoyo al delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, ante la Acusación Constitucional en su contra anunciada por la oposición.

Tras una reunión en donde participó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, junto a otras autoridades de la cartera los jefes comunales hablaron con la prensa, en conjunto con el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, que también participó de la instancia.

Ante las consultas de la prensa sobre la opinión de mantenían sobre la Acusación Constitucional que anunció la oposición el alcalde Sichel señaló que estaba en contra de ello. “Yo lo he dicho siempre, las acusaciones constitucionales están -en mi opinión personal- no sirven para nada si no tienen buenos fundamentos legales”, explicó.

El jefe comunal de Ñuñoa indicó que lo que hacen es “entorpecer” el camino político. “ Yo no estoy de acuerdo con una acusación en este minuto, lo que necesitamos son soluciones, lo que me preguntan los vecinos de la Villa Olímpica al lado del estadio no es si va a seguir o no el delegado presidencial, me preguntan cómo tenemos seguridad para cuando se juegue el Superclásico”, añadió.

A ello se sumó el alcalde Reyes de La Florida, expresando que “cuando me vinculo con los vecinos del entorno de la Florida nadie pregunta si la responsabilidad es del delegado o no . Por lo menos yo puedo hablar respecto del trabajo que hemos desarrollado con él que ha sido un trabajo sistemático”.

“Hacemos un llamado que se aborde justamente con una mirada de Estado. Yo quiero reconocer al delegado Durán justamente que hemos logrado desarrollar un trabajo, por supuesto siempre hay espacio para mejorar pero me parece que este tema tiene que ser abordado de manera ojalá lo más seria y lo más sobria posible”, indicó.

“Valoro muy profundamente”

Por su parte, el delegado presidencial Durán agradeció las palabras de los jefes comunales “ valoro muy profundamente las expresiones de los tres alcaldes de Macul, Ñuñoa y La Florida , y las interpreto como lo que yo creo que nos une, la voluntad de trabajar colaborativamente para que los vecinos y vecinas”.

“Ha habido efectivamente una constatación del trabajo que hemos venido desarrollando con los municipios en orden a enfrentar antes, durante y después de los eventos masivos todas y cada una de las aristas con el propósito de minimizar los factores de riesgo y generar condiciones para que se desarrollen de manera adecuada”, señaló.

“Por supuesto también lo interpreto como un reconocimiento al trabajo que hemos venido realizando”, agregó el delegado.