Alcaldesa Pizarro ante posible llegada de Carter a Seguridad: “Tengo una buena opinión de su gestión política”

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), se refirió a la próxima agenda de seguridad del presidente electo, José Antonio Kast, y por la posible participación del senador electo y exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter (IND-REP), como ministro de Seguridad en el próximo gobierno del presidente electo.

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, Pizarro afirmó: “Tengo una buena opinión de su gestión en La Florida. Ya es de otro partido político, es mi vecino municipal y tengo una buena opinión de su gestión política. Y llegamos a acuerdos”.

En esa línea, criticó la falta de presencia del Estado en su comuna y la importancia de la colaboración con el presidente electo en esta materia. “No voy a desconocer el presidente electo. Al contrario, yo represento una comuna que tiene muchos problemas y yo no me voy a amurrar por cuatro años y dejar de trabajar", afirmó.

Quiebre del oficialismo

El oficialismo entró en crisis luego de que el Partido Socialista (PS) congelara su participación en la alianza oficialista durante la jornada del miércoles. La alcaldesa afirmó que aquella “pugna entre partidos deja mucho que desear en estos momentos”.

“Me impacta el caso de (Gustavo) Gatica, pero siento que hay que avanzar por el bien común, que es el país. Yo creo que hoy día declararse oficialista o salirse del oficialismo en estos minutos no vale la pena”, zanjó Pizarro.

En esa misma línea, acusó que los partidos políticos y personas en cargos de poder y representación tienen una desconexión de los problemas reales de la ciudadanía.

Qué pasa con la DC

El partido de la alcaldesa, la Democracia Cristiana (DC), atraviesa un terremoto tras la renuncia del presidente, Francisco Huenchumilla. Pizarro reconoció que hay dificultades para alcanzar una representatividad de la falange a nivel nacional y un riesgo de perder la conexión con la ciudadanía.

Aún así valoró la incorporación de Oscar Ramírez, quien tomó el liderazgo de la colectividad. “A mí no me parece mal que asuma un militante que no se le conoce de la política”.

En cuanto al rol de la DC en el próximo gobierno, sostuvo que será de opositor constructivo. “Creo que siempre hay que sentarse en una mesa para consensuar y avanzar como país. La ideología y el personalismo político no puede estar por sobre el bien común”, zanjó.

