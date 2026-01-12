“Una nueva generación tiene que asumir la conducción”: Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC

La noche de este domingo, el senador Francisco Huenchumilla presentó su renuncia a la presidencia de la Democracia Cristiana (DC), cargo que ostentaba desde julio de 2025. Lo hizo a través de un comunicado que envió a la dirigencia de la colectividad.

“Creo que una nueva generación tiene que asumir la conducción partidaria y me atrevo a señalar que los ocho diputados tienen una palabra que decir al respecto, puesto que la política se hará fundamentalmente en las grandes decisiones en el Parlamento y la estructura partidaria deberá dedicarse a trabajar directamente con todos los sectores sociales, a lo largo del territorio con presencia como la tuvimos en el pasado”, señala la declaración.

Debido a lo anterior, agrega en la misiva que, “por ello, y en estas condiciones vengo en presentar mi renuncia a mi calidad de presidente subrogante y de vicepresidente titular de la directiva nacional de nuestro partido”.

La DC tendrá elecciones internas durante el primer semestre de este año. En ese entendido, Huenchumilla ya había dado pistas de que postular a la presidencia no estaba en su horizonte. Distintos cercanos a él reconocían desde la semana pasada que el senador evidenciaba dudas.

“Siento que debo dar un paso al (costado) para que se inicie un nuevo proceso, donde nos sinceremos, donde hagamos una profunda autocrítica y donde ataquemos los males que nos aquejan; por eso estoy tomando esta decisión”, justificó el senador.