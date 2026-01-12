SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Una nueva generación tiene que asumir la conducción”: Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC

    El senador dio un paso al costado de la presidencia de la Falange a través de una carta que envió a la militancia.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Retrato al senador Francisco Huenchumilla en el Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

    La noche de este domingo, el senador Francisco Huenchumilla presentó su renuncia a la presidencia de la Democracia Cristiana (DC), cargo que ostentaba desde julio de 2025. Lo hizo a través de un comunicado que envió a la dirigencia de la colectividad.

    “Creo que una nueva generación tiene que asumir la conducción partidaria y me atrevo a señalar que los ocho diputados tienen una palabra que decir al respecto, puesto que la política se hará fundamentalmente en las grandes decisiones en el Parlamento y la estructura partidaria deberá dedicarse a trabajar directamente con todos los sectores sociales, a lo largo del territorio con presencia como la tuvimos en el pasado”, señala la declaración.

    Debido a lo anterior, agrega en la misiva que, “por ello, y en estas condiciones vengo en presentar mi renuncia a mi calidad de presidente subrogante y de vicepresidente titular de la directiva nacional de nuestro partido”.

    La DC tendrá elecciones internas durante el primer semestre de este año. En ese entendido, Huenchumilla ya había dado pistas de que postular a la presidencia no estaba en su horizonte. Distintos cercanos a él reconocían desde la semana pasada que el senador evidenciaba dudas.

    Siento que debo dar un paso al (costado) para que se inicie un nuevo proceso, donde nos sinceremos, donde hagamos una profunda autocrítica y donde ataquemos los males que nos aquejan; por eso estoy tomando esta decisión”, justificó el senador.

    Más sobre:Francisco HuenchumillaDemocracia CristianaDCPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno de Bolivia alcanza acuerdo con principal organización gremial para levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles

    Encerrona en Maipú deja a conductor herido a bala tras resistirse a asalto

    Kast sostendrá encuentro con expresidente del gobierno español José María Aznar

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación criminal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    Cadem: 51% cree que la principal razón de EE.UU. para intervenir Venezuela fue para quedarse con el petróleo

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Lo más leído

    1.
    “Pareciera que llamó a tirar la cadena”: Vallejo apunta a Kast al acusar congelamiento de diálogo con la oposición

    “Pareciera que llamó a tirar la cadena”: Vallejo apunta a Kast al acusar congelamiento de diálogo con la oposición

    2.
    Criteria: A dos meses del cambio de mando, aprobación del Presidente Boric alcanza un 33%

    Criteria: A dos meses del cambio de mando, aprobación del Presidente Boric alcanza un 33%

    3.
    Carmona reafirma postura del PC sobre Venezuela y DDHH luego que Jara apuntara “tarea pendiente” en materia internacional

    Carmona reafirma postura del PC sobre Venezuela y DDHH luego que Jara apuntara “tarea pendiente” en materia internacional

    4.
    Vallejo y Elizalde advierten cambio de tono en discurso de Kast y refuerzan defensa de la gestión del Gobierno

    Vallejo y Elizalde advierten cambio de tono en discurso de Kast y refuerzan defensa de la gestión del Gobierno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    Llaman a evacuar algunos sectores: se mantiene alerta roja en Cauquenes por incendio forestal

    Llaman a evacuar algunos sectores: se mantiene alerta roja en Cauquenes por incendio forestal

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país
    Chile

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Encerrona en Maipú deja a conductor herido a bala tras resistirse a asalto

    “Una nueva generación tiene que asumir la conducción”: Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación criminal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca
    Negocios

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación criminal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta

    Enrique Marshall, presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional: “La instalación debería completarse a mitad de este año”

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Debut y despedida: Nicolás Jarry queda eliminado en la qualy del Abierto de Australia
    El Deportivo

    Debut y despedida: Nicolás Jarry queda eliminado en la qualy del Abierto de Australia

    Octavio Rivero se olvida rápidamente de su pasado colocolino: “La U es el lugar ideal para demostrar todo mi potencial”

    Fallas en el vehículo complican el avance de Chaleco López en la séptima etapa del Rally Dakar

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación
    Cultura y entretención

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead

    Gobierno de Bolivia alcanza acuerdo con principal organización gremial para levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles
    Mundo

    Gobierno de Bolivia alcanza acuerdo con principal organización gremial para levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles

    Venezuela reafirma su alianza con Cuba tras las advertencias de Trump sobre el cese de envíos petroleros

    Reino Unido y Alemania discuten planes para aumentar la presencia de fuerzas de la OTAN en Groenlandia ante amenaza de EE.UU.

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil