Alejandra Sepúlveda, vocera de Jara: “Qué bueno lo que haga bien el gobierno, pero no vamos a dejar de criticar lo que haga mal”

El primer debate televisivo fue complejo para Jeannette Jara, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC). Su vocera, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda, lo reconoce. Y lo atribuye a una “colusión” de los demás abanderados para atacarla a ella.

La legisladora cree que esa tónica se mantendrá a lo largo de la contienda. Por lo mismo, acepta que es hora de hacer una revisión de la estrategia de campaña. Además, defiende que la exministra del Trabajo tome distancia del gobierno del Presidente Gabriel Boric, del que ella formó parte hasta abril de este año.

Esta semana se intensificaron las críticas a Jara. En parte, por el debate. ¿En qué pie pilla a la candidata al inicio de la campaña?

La pilla con mucha energía. Las complicaciones que se tuvo en el debate fueron bastante lógicas, en relación a este ataque permanente, esta colusión entre los distintos candidatos con ella. No pudo entregar sus propuestas porque tuvo que estar defendiéndose.

¿Le jugó en contra haber emplazado a Kast en un inicio en vez de priorizar las propuestas?

Yo creo que fue absolutamente necesario. Habíamos estado casi dos semanas con esta noticia de los bots, de las noticias falsas, violentas. Había que emplazar al candidato Kast a que respondiera. Lamentablemente, no responde.

Ella misma reconoció que en el debate estuvo molesta, algo incómoda, producto del cruce con Kast. ¿No cree que eso le pasó la cuenta?

Es que la mayoría de los candidatos la atacaron permanentemente. Creo que la molestia va más bien por ahí, por no haber podido explicar bien su propuesta, dado el tiempo que tuvo que destinar en su defensa.

Como bien dice, ella concentró los emplazamientos de los demás. ¿Teme que eso se mantenga durante la campaña?

Yo creo que sí. Aquí hemos visto que existe una colusión entre los distintos candidatos por atacar con una virulencia extrema a Jeannette Jara.

¿Eso a qué responde?

A que es la más fuerte, a que ha estado recorriendo el país y ha tenido una tremenda aceptación de parte de la ciudadanía. Por eso ha sido atacada en el debate.

¿Esos ataques incomodan más cuando provienen de la derecha o cuando los protagoniza ME-O? Uno podría pensar que él, ideológicamente, es un aliado.

A una le sorprende el ataque tan virulento que recibió de fuego amigo, pero son las reglas del juego. Yo creo que lo único que hace este fuego amigo es fortalecer a la derecha.

Las últimas semanas ha habido críticas a integrantes del comando, como Laura Albornoz, Darío Quiroga y Camila Miranda. ¿No cree que algunos de ellos perjudican más que ayudan?

En el comando todos son bienvenidos. Y cada uno dará el aporte dentro de su especialidad, cada uno está mandatado a aportar. Si hay alguna observación, ojalá se haga internamente.

Pero también se puede hacer una evaluación a medida que ese trabajo se va haciendo. ¿Tiene una buena evaluación de Quiroga y Miranda?

Tengo una buena evaluación del comando. O sea, estamos punteando en este minuto. Se ha construido una candidatura en pocos meses, aunque no ha sido fácil poder hacer convergencia con cada uno de los nueve partidos políticos que conforman esta coalición.

¿Y el partido de la candidata, el PC, ha estado a la altura del desafío? Algunos de sus líderes han complicado a la candidata.

Para mí lo más importante es que el PC ha dejado en libertad de acción a la candidata. Y lo ha hecho institucionalmente. Eso ha sido muy positivo para no restringirla al PC. Lo más importante hoy es que nuestra candidata supera con creces lo que es el PC.

Tras el debate, varios analistas coincidieron en que el desempeño de Jara no fue el mejor. Si su posicionamiento en las encuestas cae, ¿sería hora de pensar en cambios en la estrategia y el equipo?

La candidata es muy autocrítica, esa es una de las características más importantes de su personalidad: no siempre estar conforme con lo que se hace. Lo que ocurrió en el debate tiene que ver con los ataques, con esta colusión entre los distintos candidatos atacándola ferozmente.

Pero es una autocrítica a medias. Es decir que su desempeño no fue bueno porque los demás la atacaron.

La candidata planteó una autocrítica sobre la estrategia en el debate. Eso es lo que hay que reflexionar, porque los ataques van a continuar, dado el posicionamiento de Jara en las encuestas. Tendremos que adoptar otras estrategias para eso.

Habla de revisar la estrategia. ¿Los equipos también?

Lo que hay que hacer es ver cómo tú puedes ir complementando equipos, sumando a personas. Pero eso es algo que la candidata tendrá que revisar personalmente.

Durante el debate emplazaron a Jara por ser la continuadora del gobierno. Incluso la llamaron ministra. ¿Ve necesario tomar distancia del gobierno de Boric?

Entendiendo que así son los debates, qué bueno lo que haga bien el gobierno, pero no vamos a dejar de criticar lo que haga mal. Un punto importante fue la crítica a la propuesta de presupuesto del gobierno. La candidata fue muy clara en decir que esperaba que no se toquen las políticas sociales.

No debería sorprender, entonces, que Jara critique al gobierno de ahora en adelante.

Ella siempre va a decir lo que piensa. Y si piensa que algo no es bueno para el país, lo va a decir, provenga de quien provenga la idea.

Aunque se trate del gobierno del que formó parte.

Con mayor razón del gobierno del que formó parte.

Eso, imagino, porque el 30% de Boric no es suficiente para ganar una elección.

No es solo por un análisis electoral. Es por lo que ella cree que es bueno para el país.

¿Espera que Carolina Tohá tome un rol activo en la campaña?

Ella es una mujer que tiene muchísima experiencia. Sería muy importante que se sumara.

¿Es egoísta que no lo haya hecho aún?

Yo no me atrevo a caracterizar eso. Cada persona tiene sus propios tiempos. Siempre va a ser bienvenida.