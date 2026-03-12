Alessandri dice prever “un primer año con mucha esperanza” en la Cámara de Diputados: “Se van a aprobar proyectos buenos para Chile”

Ayer miércoles no solo se vivió el cambio de mando donde Gabriel Boric le entregó la Presidencia a José Antonio Kast, sino que también se vivieron traspasos en el Congreso Nacional. Allí, el diputado Jorge Alessandri (UDI) se quedó con la presidencia de la Cámara de Diputados.

La votación estuvo reñida, puesto que el parlamentario ganó con 78 votos, solo dos más de los que obtuvo su contrincante Pamela Jiles, quien era la carta de la izquierda y centro para liderar la testera.

En ese marco, Alessandri, en diálogo con radio Agricultura, aseguró que la relación con la diputada fue cordial y que incluso "al perder la elección se acercó inmediatamente, me felicitó por el triunfo".

“Yo agradecí mucho el gesto de ayer porque ella quizás no es tan dada a las formas republicanas. Es más disruptiva en eso (…) tuvimos un intercambio muy cordial, muy democrático. Sin entrar al detalle porque son conversaciones privadas, pero también me dio una muy buena impresión", aseguró.

No obstante, el diputado manifestó sus reparos por el acuerdo entre el PDG y la izquierda. “Ellos decían esa frase famosa en su campaña, ni facho ni comunacho, ¿cierto? y al final terminaron votando con lo que ellos llaman comunacho, se fueron a ese lado”, criticó.

“Pero uno de los diputados ya se desmarcó ayer, o sea, el primer día del PDG, la bancada de 14, no vota de forma granítica”, indicó.

Considerando el desmarque, dijo esperar "ir convenciendo al ala más liberal, al ala que está más de acuerdo con los temas de una mano dura en seguridad, de una migración ordenada, que vayamos convenciéndolos en cada proyecto de ley, pero también tomando sus indicaciones".

“Hay gente con mucha experiencia del mundo privado, de cargos públicos, que llega a esa bancada y nosotros esperamos que ellos se hagan un tremendo aporte también”, sostuvo.