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    Alvarado responde cuestionamientos de Núñez sobre manejo comunicacional: “Este es un gobierno que no se desordena”

    “Muchas veces pueden haber interpretaciones respecto a un dicho, una gráfica, una palabra, pero este gobierno actúa de manera cohesionada, ordenada", defendió el ministro del Interior.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Desde La Moneda, y tras estrenar un comité que monitoreará la crisis por el petróleo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, respondió al cuestionamiento del manejo comunicacional del gobierno, realizado la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

    En concreto, esta mañana la líder de la Cámara Alta reprochó al gobierno la polémica publicación en redes sociales que aseguraba que el Estado estaba en “quiebra”.

    Y es que, el post -que se compartió en Instagram y X, y luego fue borrado- levantó una serie de críticas y cuestionamientos del mundo político, y posteriormente escaló por el oficio emanado por Contraloría a la Segegob.

    Y aunque dos ministros del gobierno -Jorge Quiroz de Hacienda y Alvarado de Interior- han tomado distancia de esa frase, y desde Palacio indican que el director de comunicaciones y contenidos del Segundo Piso, Cristian Valenzuela, fue quien “asumió la responsabilidad” del traspié, la timonel del Senado fue clara en que deben “enmendar” la situación.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Al respecto, Alvarado contestó: “Un gobierno siempre está expuesto a la crítica política, pero yo le quiero decir fuerte y claro, este es un gobierno que ante las emergencias y las crisis como la que estamos viviendo, no se desordena”.

    “Muchas veces pueden haber interpretaciones respecto a un dicho, una gráfica, una palabra, pero este gobierno actúa de manera cohesionada, ordenada, y tal es así de que ante esta emergencia de la crisis de los combustibles, nos propusimos un objetivo, en 48 horas teníamos la solución con la colaboración del Parlamento y hoy día estamos informándole a ustedes cómo implementamos esas medidas fundamentalmente en las regiones”, sostuvo.

    “Por lo tanto, quiero reiterar una vez más, la crítica política la escuchamos, la recibimos, pero le quiero decir fuerte y claro, reitero que este es un gobierno que no se desordena ante las crisis y por el contrario es capaz de abordar la contingencia y su programa de gobierno”, aeguró.

    Más sobre:Paulina NúñezGobierno"Estado en quiebra"

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