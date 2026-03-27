Núñez insta al gobierno a reconocer “error” por publicación sobre “Estado en quiebra” y advierte impacto en debate legislativo

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), instó al gobierno de José Antonio Kast a reconocer que tuvo un “problema de comunicación” esta semana.

Esto, a propósito de la polémica publicación en redes sociales que aseguraba que el Estado estaba en “quiebra” y que por eso no se podía bajar el precio de las bencinas con el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO).

Y es que, el post -que se compartió en Instagram y X, y luego fue borrado- levantó una serie de críticas y cuestionamientos del mundo político. No solo eso, la Contraloría ofició a la Secretaría General de Gobierno por dicha publicación.

Si bien dos ministros del gobierno -Jorge Quiroz de Hacienda y Claudio Alvarado de Interior- han tomado distancia de esa frase, y desde Palacio indican que el director de comunicaciones y contenidos del Segundo Piso, Cristian Valenzuela, fue quien “asumió la responsabilidad” del traspié, la timonel del Senado fue clara en que deben “enmendar” la situación.

“Aquí es donde uno nota que la experiencia en lo político es vital. Las palabras instalan realidad cuando lo dicen las máximas autoridades, me refiero a los ministros de Estado, por supuesto que termina afectando el debate legislativo”, dijo la senadora en diálogo con radio Infinita.

“Por eso yo creo que ahora que es ley el proyecto (de combustibles), el gobierno tiene que, a mi juicio, sentarse a puertas cerradas, a evaluar la semana, a producir los cambios que sean necesarios”, agregó.

“No estoy hablando de cambiar ministros, estoy hablando de entender que se produjo una problemática comunicacional evidente, que no queda solo en lo comunicacional, sino que tiene efecto en el debate legislativo y eventualmente en los votos”, aclaró.

En esa línea, instó: " Si el gobierno no reconoce que hubo un problema profundo de comunicación durante esta semana, que afectó el debate legítimo, difícilmente va a poder enmendarlo, y a mi juicio tiene que enmendarlo rápido".

“Los problemas se enfrentan y se corrigen a la brevedad porque, de lo contrario, se siguen maximizando y eso sí, que va a terminar siendo un problema, no para aquello que era evidente e iba a levantar distintas opiniones, sino para una agenda y un programa apoyado por la inmensa mayoría de los chilenos, pero que, sin duda, va a necesitar votos para ejecutarse en el Congreso”, advirtió.